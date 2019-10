Joan Barreda se pone líder en Marruecos

Excelente segunda etapa para el valenciano Joan Barreda que ha logrado la victoria en la primera parte de la etapa Maratón, y su compañero de equipo Kevin Benavides ha ocupado la segunda posición este domingo. Barreda se aúpa al liderato de la carrera.

Joan Barreda ha salido fuerte en esta segunda etapa del Rally de Marruecos y, en una jornada complicada, con una navegación difícil, ha conseguido llegar al final con una importante diferencia sobre sus rivales, lo que le ha valido al español alzarse con el primer puesto en la provisional de la carrera.

El argentino Kevin Benavides, a pesar de un par de pequeños errores de navegación ha manejado la especial con un buen ritmo, llegando en un positivo segundo lugar. En el cómputo global, Benavides es sexto en la tabla.

Tras la jornada de ayer, la organización del Rally du Maroc comunicó que los oficiales FIM revisaron los tiempos de la jornada, especialmente en las dos neutralizaciones, con lo que la clasificación tuvo algunas modificaciones. Ricky Brabec ascendió una posición y fue segundo del día. Este domingo, el estadounidense ha pagado el hándicap de salir delante, llegando al final del día cediendo varios minutos sobre la cabeza. El lunes será su turno.

Problemas para José Ignacio Cornejo. A un par de errores de navegación se le ha sumado el quedarse sin agua durante la segunda parte de la especial, llegando al vivac de Aufous deshidratado.

Los pilotos han dejado la moto en el parque cerrado de Aufous, al tratarse de la primera parte de la jornada Maratón –donde los pilotos no pueden recibir asistencia mecánica-. Este lunes, en la segunda parte de esta etapa maratón, tendrá la jornada más larga del Rally de Marruecos. La tercera etapa tendrá tres especiales cronometradas con un total de 363 kilómetros y acabarán el día sumando un total de 540,88 kilómetros.

"Ha sido una buena etapa" explicaba Joan Barreda, piloto del Monster Energy Honda Team. "El sábado con calma y este domingo ha sido un buen día, más o menos como nos pensábamos. Hemos podido salvar unas situaciones de navegación complicada y al salir desde atrás hemos podido hacer una buena etapa. En la parte final he cedido algunos minutos: he apretado a Quintanilla y él iba tranquilo porque le dolía la pierna. He bajado el ritmo y se ha escapado el grupo de los de delante, pero yo no podía adelantar porque había mucho polvo. Lo he intentado pero no he podido. Al final, a pesar de todo, ha salido una buena etapa".