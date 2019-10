Repescan a Alonso tras su abandono, y Carlos Sainz nuevo líder

El piloto español Carlos Sainz (Mini) ganó este lunes la tercera etapa del Rally de Marruecos, después de que la organización decidiera acortar la etapa del día y considerarla terminada en el punto de paso 62 (en lugar del 65) por "problemas técnicos con el GPS".

De este modo, Sainz gana así su primera etapa en el rally marroquí por delante del catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux), que en la etapa de este lunes quedó 29 segundos por detrás del doble campeón mundial español de rallys, aunque sigue líder de la prueba al haber ganado holgadamente la primera y la segunda etapa.

El madrileño Sainz sacó hoy 29 segundos a Al-Attiyah y 34 al francés Stéphane Peterhansel (Mini).



Alonso volverá a salir este martes

Por otro lado, Fernando Alonso, que sufrió un aparatoso accidente al toparse con una zanja no anunciada en el cuaderno de ruta que obligó a remolcar su Toyota Hilux sin haber completado la etapa, puso fin a la incertidumbre y anunció que finalmente estará presente este martes en la cuarta etapa. "El coche ha quedado como nuevo", dijo Alonso.

La tercera etapa fue accidentada en todos los sentidos: la organización entregó el cuaderno de ruta solo cinco minutos antes de la salida, y en él no se anunciaban importantes obstáculos, como la zanja donde cayó el coche de Alonso y Marc Coma, además de otros coches.

A resultas del accidente, los comisarios de la FIA suprimieron una parte del recorrido "por razones de seguridad", y finalmente optó por no tomar el cuenta el tramo final de la etapa de este lunes, aquel que había permitido a Al-Attiyah anotarse una nueva victoria.

En todo caso, y aun con todos estos imprevistos, Nasser Al-Attiyah sigue siendo el gran favorito de la prueba, y saca muchos minutos a sus rivales inmediatos, entre los que se encuentran Sainz, Peterhansel, el polaco Jakub Przygonski (Mini) y el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota).

Alonso, doble campeón mundial de Fórmula 1 y que este año ganó también el Mundial de Resistencia (WEC), se ha planteado la carrera marroquí como un ensayo para decidir si compite en el Rally Dakar, que se disputará en enero, por primera vez, en Arabia Saudí.

Alonso no está teniendo suerte en Marruecos, pues el primer día tuvo tres pinchazos que le hicieron perder 45 minutos con respecto al líder, Nasser Al-Attiyah, y el domingo el catarí, líder indiscutible, volvió a sacarle 31 minutos.



Joan Barreda pierde el liderato en motos

El castellonense Joan Barreda, ganador el domingo en la primera parte de la etapa maratón, entró en el parque cerrado con un neumático en no demasiado buen estado. Por la mañana ha intentado una reparación para aguantar durante los más de 360 kilómetros del día, pero la dureza de la etapa ha castigado el neumático y el piloto de Castellón ha tenido que terminar bajando el ritmo llegando al vivac de Aoufous al límite. Barreda es ahora sexto en la provisional de la carrera.

"Ha sido nuevamente una etapa difícil. Una primera especial rápida con algo de navegación que me ha salido bastante bien. A partir del segundo sector ya he visto que la rueda estaba perdiendo el 'mousse' y a los 20 kilómetros se estaba desintegrando. Me he quedado sin 'mousse' y ha sido un poco complicado terminar la etapa prácticamente con la llanta en el suelo. Ha habido algunas zonas complicadas al final donde faltaba información y nos hemos juntado varios pilotos para llegar al final", declaró el piloto del Monster Energy Honda Team.

Por su parte, Kevin Benavides, segundo en la línea de salida, ha sufrido una pequeña caída en la que se ha golpeado el cuádriceps con una parte de la moto. Además, el neumático trasero no terminó en muy buen estado ayer, y hoy la prudencia ha obligado al piloto argentino a moderar su velocidad en pista.

Toby Price, ganador de la etapa, se pone al frente de la general.

La cuarta y penúltima etapa se disputará este martes con inicio y final en Aoufous: 508,30 kilómetros en total y 408,53, con lo que será la especial cronometrada más larga de este Rallye de Marruecos.