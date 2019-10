Oficial: El valenciano Iker Lecuona da el salto a MotoGP

El constructor austríaco KTM ha confirmado al surafricano Brad Binder, al que ya había fichado para su escudería satélite Tech3, propiedad del francés Hervé Poncharal y donde iba a ser compañero de equipo del portugués Miguel Oliveira, como compañero de equipo del español Pol Espargaró en el equipo oficial de fábrica para 2020. En tanto que su plaza en la escudería Tech3de MotoGP la ocupará el valenciano Iker Lecuona como ya se expeculaba hace algunos días.



Lecuona, con solo 19 años, ya había sido confirmado como piloto oficial de la escudería del finlandés Aki Ajo de Moto2, en la actualidad con motos KTM para disputar la temporada 2020, pero al pasar Brad Binder al equipo oficial, han decidido ascender al piloto de València a la escudería satélite, junto a Miguel Oliveira. El valenciano será el cuarto piloto de la Comunitat Valenciana en competir en la categoría reina después de Juan Bautista Borja, Héctor Barberá y Xavi Forés.



"Estamos súper confiados en que Hervé y los chicos ayuden a desarrollar a un novato como Iker como han hecho con Miguel esta temporada", aseguró Pit Beirer, máximo responsable de KTM.



La baja del francés Johann Zarco en medio de la temporada 2019 ha forzado una serie de movimientos por parte de los responsables de KTM, que han decidido pasar a Brad Binder de la escudería satélite a la oficial para compartes boxes con Pol Espargaró.





KTM set 2020 #motogp structure with @BradBinder_41 & @LecuonaIker confirming RC16 saddles next season. Read more here: https://t.co/Q1iILhgoKY #readytorace pic.twitter.com/1I9VOwQsVZ