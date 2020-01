"Fui al gimnasio y me llevaron a una sala pequeña de mujeres"

La española Laia Sanz explicó sus primeras vivencias en Arabia Saudí antes de empezar este domingo el Rally Dakar, con una sensación extraña por "ir a un país en el que las mujeres no podían conducir hace poco", pero dispuesta a seguir su gran relación con la prueba. La organización hace meses distribuyó un dossier con polémicas recomendaciones de vestimenta y comportamiento para evitar multas e incluso penas de cárcel en un país como Arabia Saudí. Esta semana en París varias ONG pidieron incluso a los participantes que denunciaran la persecución de los derechos humanos por el régimen saudí.

La mejor piloto femenina de la historia del Dakar correrá con la GasGas RC 450F, tras su etapa KTM, en busca de terminar la décima participación consecutiva. "Se hace raro ir a correr a un país en el que las mujeres hasta hace muy poco no podían conducir un coche, pero espero que con esto ayudemos a abrir algo la mentalidad", dijo la piloto de Soficat Xerox.



Una sala pequeña solo para mujeres en el gimnasio

"Si con ir a correr ahí podemos aportar un pequeño grano de arena y ayudar a mejorar las condiciones de las mujeres en el país, bienvenido sea. Llegamos un poco con la duda de qué pasaría por el hecho de ser mujer, pero de momento no he vivido ninguna situación rara, salvo por un día que fui al gimnasio con Sunderland y me llevaron a otra sala más pequeña que era para mujeres", añadió.

Sanz confía en que sea solo una anécdota y se mostró con buenas sensaciones. "Espero que sea la única anécdota en este sentido. Por lo demás, los días previos han ido bien, aunque siempre son un poco estresantes, porque hay muchos preparativos, las verificaciones y tienes ganas de que empiece la carrera. Voy con muy buenas sensaciones después del shakedown que hicimos", afirmó.

"De la primera a la quinta etapa serán los días más difíciles de navegación. Por lo que he visto en el roadbook, mañana pinta bastante complicado y salgo bastante adelante, así que intentaré no perder demasiado tiempo. Seguramente no será muy buen día, pero trataré de ir con cabeza y muy concentrada en la navegación, además de tener un buen ritmo", añadió, antes de hacer frente a la primera etapa, 752 kilómetros entre Jeddah y Al Wajh.

