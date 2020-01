Joan Barreda sufre en la primera etapa

El australiano Toby Price (KTM) inició su defensa del título con una victoria en la etapa inaugural del Rally Dakar, disputada entre las localidades saudíes de Yeda y Al Wajh, por delante del estadounidense Ricky Brabec (Honda) y del austriaco Matthias Walkner (KTM), en una jornada en la que el castellonense Joan Barreda (Honda), el gran aspirante entre los españoles al triunfo final, fue séptimo a 7:51 del ganador.

El piloto del Monster Energy Honda Team corre su décimo Dakar, ya como 'Leyenda', tras ser el deportista en activo con más victorias de etapa, 23. "Estoy muy contento de haber podido terminar bien el día pero la verdad es que no he encontrado buenas sensaciones. Ya desde el principio he tenido molestias en una costilla y ha sido una etapa dificultosa para mí. Finalmente hemos podido salvar el día con este buen calentamiento para empezar este Dakar. Intentaremos hacer un rally de menos a más", comentó el de Torreblanca.

"Los primeros seis días van a ser muy importantes en este Dakar. Mi planteamiento es ir día a día y no cometer errores", indicó a periodistas al terminar la etapa, que tuvo 319 kilómetros cronometrados entre las ciudades saudíes de Yeda y Al Wajh.

El piloto del equipo oficial de la marca japonesa Honda indicó que la etapa tenía partes "muy peligrosas" al tener que llevar la moto por pistas pedregosas con mucho polvo en el aire por los vehículos que habían pasado antes.

Por ello, cuando divisó al estadounidense Ricky Brabec, su compañero de equipo, prefirió seguirle sin intentar adelantar. "Él ha hecho una muy buena etapa", valoró Barreda.

La segunda moto española fue la de Laia Sanz, vigésimo primera a 23 minutos y 45 segundos del líder, tras empezar la etapa en undécimo lugar.

Los otros dos pilotos valencianos lograron completar la primera etapa de la historia en Arabia Saudí. El farmacéutico de Enguera Nacho Sanchis, en su tercera participación, finalizó en el puesto 123 con dos horas y 28 minutos de retraso. Y el diabético Dani Albero acabó el 134, a 3 horas y 13 minutos del líder, en su segundo intento de completar el Dakar tras su abandono en la tercera etapa hace un año.



Coches



El piloto español Carlos Sainz (Mini) finalizó tercero en coches en una etapa en la que se impuso el lituano Vaidotas Zala (Mini) y en la que Fernando Alonso (Toyota) fue undécimo y cedió solo 15 minutos.

Tras 752 kilómetros, 319 de ellos cronometrados, Zala ofreció la primera sorpresa del raid más duro del mundo al completar la jornada en 3:19:04, aventajando en 2:14 al trece veces campeón del Dakar, el francés Stéphane Peterhansel (Mini), y en 2:50 al madrileño.

En su estreno en la competición, Alonso, acompañado por Marc Coma como copiloto, superó con éxito el primer examen y solo se dejó 15:27 respecto al ganador de la etapa. Mientras, el vigente campeón de la categoría de coches, el catarí Nasser al-Attiyah (Toyota), concluyó cuarto a algo más de cinco minutos (5:33) de Zala después de sufrir una avería.

El primer Dakar de la historia en Arabia Saudí tendrá un total de 7.856 kilómetros, de los cuales 5.097 serán cronometrados. Este lunes tendrá lugar la segunda etapa, de 393 kilómetros con 367 de especial entre Al Wajh y Neom; para motos y quads también será la primera parte de la etapa 'supermaratón'.

Joan Barreda anticipó que la segunda etapa aún será más complicada en navegación y sobre todo porque el "roadbook", la hoja de ruta con las indicaciones del recorrido, no la entregarán hasta 25 minutos antes de la salida.

También será clave porque será la primera "etapa maratón" para las motos punteras, que no podrán ser reparadas por sus mecánicos una vez que terminen el tramo de competición del día. Solo los pilotos tendrán diez minutos para dejarlas a punto para la tercera etapa.

"No hay que cometer errores y correr porque cada vez la gente corre más y todo está cada vez más ajustado, pero igual tenemos que guardarnos un poco para llegar frescos a los últimos días", sostuvo Barreda.

El castellonense consideró que la navegación en este nuevo Dakar en tierras de Medio Oriente resulta más complicada. "Es todo muy imprevisible", concluyó.