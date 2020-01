Descubre la actuación de los valencianos en la cuarta etapa

Jornada de contrastes para los pilotos valencianos en la cuarta jornada del Dakar 2020, a lo largo de 672 kilómetros, entre las ciudades saudíes de Neom y Al-`Ula. Joan Barreda perdió tiempo por una caída, Daniel Albero llegó a fuera de tiempo, mientras que Ignacio Sanchis arribó al final de la jornada sin percances de gravedad.

El de Torreblanca perdió 17 minutos y seis segundos respecto al vencedor de la cuarta etapa, su compañero de equipo, el chileno Nacho Cornejo. El piloto castellonense fue al suelo sobre el kilómetro 270 y se resintió de una fisura en las costillas que arrastraba, tal y como explicó tras finalizar la segunda etapa del Dakar. «Me hice una fractura el 23 de diciembre entrenando en casa. Se ha ido calcificando, lo importante es no darle golpes ni machacarla demasiado», explicó en su momento el torreblanquino. A pesar de los dolores y de los daños en su moto, Barreda terminó la etapa y ahora marcha séptimo en la general a 25:20 del líder, el norteamericano Ricky Brabec, también compañero en el Monster Energy Honda Team.

«Es un momento complicado, pero las carreras son las carreras. He cogido una piedra que no esperaba y se escurrió la moto. Era una curva bastante rápida, impacté con el suelo y quedé aturdido. Con el golpe se rompió el roadbook y no pude usarlo», comentó Joan Barreda.

Otra mala noticia para los valencianos fue el fuera de tiempo de Daniel Albero. El de Carcaixent no llegó a hora a la meta y no seguirá formando parte de la clasificación general. A pesar de esto, Albero continuará en la carrera dentro de la categoría 'Dakar Experience'. Es una novedad de esta edición creada para los abandonos prematuros que tiene una tabla paralela sin derecho a acceder al podio final.

El plan autonómico de Sanchis

Ignacio Sanchis tuvo una etapa mucho más tranquila que la anterior, donde sufrió a nivel físico y acumuló mucha fatiga. El farmacéutico de Enguera explicó a SUPER y explicó que se tomó el recorrido como si viajará desde distintos puntos de la Comunitat Valenciana hasta su localidad. «Se fue el sol y yo no se que pasó pero el puño de gas se giró a fondo. Siempre se puede un poco más», dijo el enguerino sobre la etapa.