Resultado de los valencianos en la quinta etapa del Dakar

La avería de la moto de Daniel Albero en la etapa del miércoles ha dejado en solo dos los pilotos valencianos que arrancaron la quinta etapa del Rally Dakar en Arabia Saudí, con un total de 353 kilómetros de especial cronometrada. Las dunas empiezan a hacer acto de presencia, aunque serán la tónica la próxima semana, en la que se incorporará desde el domingo Albero ya sin contar para la clasificación en la categoría Dakar Experience.

Joan Barreda (Monster Energy Honda Team) ha empezado a notar mejoras en las sensaciones sobre la carrera y ha podido rodar más cómodo que en los días anteriores, sin mayores sobresaltos. El sexto lugar de la etapa, a menos de 10 minutos del vencedor Toby Price, le mantiene en séptima posición de la general, a 31:24 del líder, su compañero Ricky Brabec a la espera de mejorar en los próximos días.

"Me he sentido un poco mejor. La segunda parte de la especial ha sido bastante dura físicamente al tener mucha arena y vegetación, pero hemos podido tener buen ritmo", explicó el piloto de Torreblanca, con 23 victorias de etapa en sus diez ediciones del Dakar.

"Intentaremos recuperar las buenas sensaciones día tras día para ir subiendo posiciones. Esta semana no ha sido fácil, nos hemos encontrado con muchas piedras y con una navegación diferente. Ahora esperamos coger buenas sensaciones con las etapas con más desierto abierto. Aún falta mucha carrera".

También sigue en carrera el farmacéutico de Enguera Nacho Sanchis (FN Speed), cuyo objetivo es finalizar su segundo Dakar en su tercera participación. Este jueves acabó el 105, con tres horas perdidas, pero recupera puestos en la general, hasta el 103.

"No ha sido tan extrema como la cuarta etapa, pero al no haber podido recuperar tas la paliza del miércoles, se ha hecho dura y larga", explicó. "Ha empezado la arena, con 40 km de dunas al final. Me notaba tocado de antebrazos y físico, flojas las piernas, no sabía cómo iba a aguantar. Había que dosificar y ser listo y precavido. Han sido montañas de arenas, no muy exigentes pero sí muy largas, con bastantes hierbas. Tengo ganas de llegar a la jornada de descanso del sábado", añadió.

Este sábado se disputará la sexta etapa, entre Ha'il y la capital del país, Riyadh, donde tendrá lugar la jornada de descanso. Los pilotos recibirán el libro de ruta antes de empezar la especial, la más larga de lo que llevamos de rally, con un recorrido récord de 830 kilómetros, de los que 477 serán cronometrados.