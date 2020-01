Los dos valencianos que han acabado el Dakar

Hacía 31 años que Honda no ganaba el Dakar, y lo ha hecho ocho años después de volver a la especialidad, poniendo fin a 18 años de hegemonía de las KTM. Ricky Brabec se ha convertido además en el primer estadounidense ganador del Dakar.

El californiano ha logrado algo perseguido durante años por el castellonense Joan Barreda, su compañero de equipo (con un año más de contrato con el Monster Energy Honda Team), y que sale del primer Dakar de Arabia Saudí con un triunfo de etapa. Lleva nueve años sumando triunfos parciales y alcanza las 24 victorias, el que más entre los pilotos en activo, solo por detrás de un Top-5 de auténticas leyendas..

Brabec sumó dos victorias de etapa y, desde el tercer día, no ha dejado el liderato de la carrera, y en el podio tuvo un recuerdo hacia Paulo Gonçalves, fallecido en esta edición tras una caída el domingo, y que corrió cinco años para Honda. Junto al 9 del frontal de su moto, lució una pegatina con la imagen del portugués, al que recordó señalando al cielo con el trofeo en compañía de Barreda y del resto del equipo Honda, en el que José Ignacio Cornejo y Kevin Benavides sumaron dos y una victoria respectivamente, con dos tripletes.

Es la sexta victoria de Honda en el Rally Dakar tras las cinco logradas en África, la última, hace 31 años: Ciryl Neveu (1982, 1986, 1987), Edi Orioli (1988) y Gilles Lalay (1989) lograron los éxitos anteriores. El equipo subió al podio en 2015 con Paulo Gonçalves y en 2018 con Kevin Benavides.



"Me quedo con lo positivo", dice Barreda

«Este ha sido un Dakar que desde el principio me ha costado mucho», comentó Barreda, que empezó lesionado en una costilla y que fue de menos a más. Llegó a ir tercero en la general, pero tras cambiar motor cayó del quinto a la séptima posición final, dos puestos por debajo de su mejor resultado (quinto en 2017).

«Hemos pasado días con mucha dificultad, pero poco a poco hemos ido cogiendo el ritmo y recuperando tiempo. Hemos tenido mala la suerte con la cancelación de las dos etapas y el cambio de motor que me ha penalizado. Pero finalmente hemos tenido buenas sensaciones. Hay que quedarse con lo positivo, a pesar de todas las dificultades, hemos terminado un Dakar más».

Además de Joan Barreda, con diez ediciones del Dakar a sus espaldas, otro valenciano se colgó su segunda medalla en tres participaciones. Ignacio Sanchis, el farmacéutico de Enguera, finalizó entre los 83 primeros y fue uno de los doce supervivientes españoles en moto.

«Aquí estoy, el Enguerino en el Dakar, he logrado acabar por segunda vez este primer Dakar en Arabia Saudí, muy contento, mucho trabajo y sacrificio, y aquí está la recompensa. Quiero dedicar este éxito a toda la gente de Enguera, la Canal de Navarrés y a toda la gente que ha sentido y soñado una nueva edicióm del Dakar. Aquí tenéis la medalla. He luchado hasta el final, ha sido duro el camino, nadie me ha regalado nada, pero aquí está la medalla», comentó a sus seguidores en las redes sociales.

El farmacéutico de Enguera lo ha vuelto a hacer y suma dos medallas del Dakar, una de Perú en 2019 y la de Arabia Saudí. No pudo finalizar el tercer valenciano, Daniel Albero, cuyo reto de ser el primer diabético en hacerlo tendrá que esperar otro año más.