"¿Lorenzo y Rossi juntos en 2021? Fascinante..."

Concluyeron este domingo los tres días de tests oficiales de MotoGP en Sepang (Malasia) con dominio absoluto de Fabio Quartararo, que en 2021 subirá al equipo oficial Yamaha en detrimento de Valentino Rossi, quien tiene licencia para elegir su futuro y decidir si quiere seguir o no en el Mundial.

Una de las posibilidades es que el italiano recale en el equipo satélite Petronas Yamaha con material de fábrica. Y en los últimos días, tras los primeros días de Jorge Lorenzo como piloto probador de Yamaha, se ha especulado también con una posible vuelta del balear a la competición. Al margen de alguna wildcard, quizá en Montmeló, quién sabe si en su cabeza está regresar si la adaptación a la Yamaha es lo suficientemente positiva a lo largo del año.

Lin Jarvis, jefe del equipo Yamaha, es una voz autorizada al respecto, y ayer en Sepang fue preguntado al respecto. "Ver a Rossi y Lorenzo juntos sería muy, muy, muy extraño, particular, fascinante... Si Morbidelli se queda con el equipo de Petronas y Valentino se va, obviamente no hay lugar. Pero siempre existe la posibilidad de que Franco pueda ser fichado por otro fabricante. Personalmente no creo que pueda suceder, pero quién sabe", comentó en declaraciones en Sky.

"Cuando estaban juntos en el mismo equipo, luchando por el mismo objetivo, era una competencia. Pero creo que todavía se respetaban mutuamente como pilotos. Me gusta la situación sinceramente, también porque he visto muchos años de dificultades entre los dos. Nuestro objetivo es volver a ganar el Mundial y necesitamos los mejores pilotos para el futuro, como Fabio Quartararo, que ha sido sorprendente, extraordinario, fue fácil apostar por él", declaró sobre el fichaje de 'El Diablo' para 2021.