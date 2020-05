Marta García acepta el reto de Carlos Sainz

La piloto alicantina Marta García, de 19 años, ha aceptado el reto de Carlos Sainz para competir en la carrera virtual "Gran Turismo All Star" del circuito de Barcelona-Cataluña que se celebrará el 29 de mayo a favor de Cruz Roja.

García, piloto de las W Series, disputará esta carrera virtual que se disputa el viernes 29 de mayo, organizada por el piloto de Formula 1 Carlos Sainz y el circuito de Barcelona y que contará con la presencia de algunos de los mejores pilotos españoles tanto en las dos como en las cuatro ruedas, unidos para promover las donaciones a favor de Cruz Roja en su lucha para paliar las consecuencias de la pandemia creada por el Covid-19.

La carrera se transmitirá a partir de las 18:30 horas en streaming a través de U-BEAT y Gol TV.

En competición real, Marta también participará en la Fórmula Renault Eurocup, y ha sido invitada a participar en las Renault Esport Series, aunque no podrá atender la primera prueba ya que coincide con el Gran Turismo All Star by Circuitcat.

"¡Estoy feliz de aceptar el reto lanzado por Carlos Sainz. Si hay algo garantizado es que todos nos vamos a divertir. Mi rutina diaria para preparar la temporada 2020 en las W Series y la Fórmula Renault Eurocup. Competir en el circuito de Barcelona-Cataluña siempre es una gozada y si de algo estoy segura es que los eSports han llegado para quedarse", manifiesta la piloto de Dénia en una nota de prensa.