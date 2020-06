Podio virtual de Marta García en Austin

Nerea Martí continúa cuarta en la clasificación general del campeonato virtual de la W Series Esports tras la segunda cita en el circuito de Austin. Una pista desconocida y complicada para la valenciana que, con algunos problemas, quedó quinta, decimoctava y quinta en la primera, segunda y tercera carrera respectivamente.



La otra valenciana, Marta García, subió al podio como segunda en la primera carrera, y tras una salida de pista en la segunda, acabó sexta en la última manga.



Tras un perfecto comienzo en la crono, Nerea se colocaba cuarta en la parrilla de salida. Durante toda la carrera mantuvo la tercera posición pero un trompo en la última curva de la última vuelta hizo que la valenciana perdiera dos posiciones y llegara a meta en quinta posición.



En la segunda carrera, con parrilla invertida Nerea salía en decimoquinta posición. Con una salida espectacular, en la primera vuelta conseguía ponerse cuarta pero una sanción y una penalización de 40 segundos en el pit, Martí terminaba en decimoctava posición.



En la tercera y última carrera, la joven de Albalat dels Sorells volvía a hacer el cuarto mejor tiempo en la crono. En la primera vuelta conseguía ponerse en segunda posición pero un toque por detrás en la cuarta vuelta le hizo perder tres posiciones tras salirse de la pista. La valenciana cruzaba la línea de meta en quinta posición.



Aunque con un par de errores en las carreras del circuito americano, Nerea dio lo mejor de sí misma y espera subirse de nuevo al podio la semana que viene en el circuito de Brands Hatch, el próximo jueves a las 20 horas (hora española).



"Tuve una buena primera carrera donde terminé P2 y luego me sacaron en la segunda carrera, y un poco de lío también en la carrera 3. Brands Hatch el próximo viernes. Sigamos trabajando en el Sim mientras tanto", comentó Marta García, séptima en la general con 52 puntos, aunque a solo seis puntos de la tercera clasificada Alice Powell, y a cinco de Nerea Martí, cuarta. Solo Beitske Visser, que ganó este jueves dos de las tres carreras, está destacada con 100 puntos al frente de la tabla.





