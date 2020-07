El infortunio se ceba con Schumacher

El danés Christian Lundgaard (ART Grand Prix ) logró este domingo en Austria su primera victoria en la Fórmula 2, al superar al británico Dan Ticktum (DAMS) y al neozelandés Marcus Armstrong (ART Grand Prix) en una carrera donde el alemán Mick Schumacher perdió el podio por un inusual problema con el extintor de su monoplaza.



El hijo del siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno era tercero en el ecuador de la carrera disputada en el Red Bull Ring de Spielberg, cuando la apertura del extintor que llevaba en el monoplaza frustró todas sus opciones de finalizar en el podio. La espuma saltó de manera incontrolada y le dificultó la visión. Por ese incidente tuvo que abandonar.





Statistically once every 10 yrs it can happen that a piece of rubber from the tyres hits this little emergency switch that starts the fire extinguisher. It happened to me today while running in 3rd position. Really unfortunate, but our race pace was strong again #F2 #StyrianGP ???? pic.twitter.com/KQOfOKDodd