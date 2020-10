El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado este sábado sus condolencias a los familiares y amigos de Laura Salvo, la piloto valenciana de 21 años (7 de noviembre de 1988), que ha fallecido esta misma mañana en el Rally de Vidreiro (Portugal) y ha asegurado que "el deporte valenciano y español están de luto por esta muerte".



"Laura era una pionera en el mundo automovilismo, una mujer valiente y con un futuro prometedor que venía de ganar el Rally Ciutat de Xixona. Una pérdida muy dolorosa. Descansa en paz, Laura", ha indicado el president en un comunicado.



La joven, natural de Gilet, localidad del Camp de Morvedre, de 21 años, que participaba como copiloto en el rally de Vidreiro, en la localidad de Marinha Grande, en la región Centro de Portugal, falleció este sábado a consecuencia de un accidente en la competición.



El coche de Salvo, un Peugeot, se salió de la carretera apenas 600 metros después del inicio de la carrera e impactó por el lado derecho con un árbol, según el comandante de Bomberos de Marinha Grande, Vítor Graça.



La joven fue atendida de inmediato por los servicios de emergencia y se habilitó un helicóptero para su traslado a un hospital pero se encontraba en parada respiratoria y no respondió a las maniobras de reanimación.



We are saddened to hear the news that Spanish rally car co-driver Laura Salvo has died in a crash at the Rally Vidreiro in Portugal.



