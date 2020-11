El Rally la Nucía reúne a los mejores de España

Los mejores pilotos del panorama nacional se dan cita este año en el 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca'. La Diputación de Alicante colabora una edición más en la organización y difusión de esta mítica prueba automovilística que se desarrollará los días 6 y 7 de noviembre y que recorrerá una treintena de municipios del territorio.

El presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y el diputado de Deportes y alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, han presentado esta mañana todos los detalles de esta competición que, por primera vez, será puntuable para el Supercampeonato de España de Rallyes (S-CER). El acto ha contado también con la intervención del organizador del evento y presidente de la Asociación Interclubs de Automovilismo (AIA), Vicente Cabanes, y del presidente de la Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó.

"Una vez más nos sobreponemos a las adversidades causadas por la COVID-19. En esta ocasión, ha sido posible gracias al extraordinario esfuerzo de coordinación que ha realizado la organización de esta carrera que, afortunadamente, no solo no se ha suspendido, sino que, además, se ha visto impulsada" ha señalado el presidente. El responsable institucional ha añadido que este tipo de noticias "son una alegría, no solo para el mundo del deporte, sino también para nuestra provincia y nuestro turismo de interior porque, a pesar de las dificultades, constituyen una oportunidad para dinamizar y dar a conocer nuestros municipios".

Por su parte, Vicente Cabanes ha agradecido el respaldo de la Diputación de Alicante y ha explicado que este rallye, que tendrá La Nucía como base de operaciones, "es decisivo y muy especial, ya que además de ser puntuable para el Supercampeonato de España, lo será para el Campeonato de España de Asfalto y para el de Históricos". Asimismo, Cabanes ha anunciado que este año han solicitado la preinspección para el Campeonato de Europa, por lo que contará con una delegación de observadores.

El 26 Rallye La Nucía-Mediterráneo 'Trofeo Costa Blanca' arrancará el viernes 6 de diciembre con un shakedown de 4,87 kilómetros en el que los participantes pondrán a prueba las modificaciones y ajustes que los mecánicos han realizado en sus vehículos, así como con un tramo 'especial' cronometrado de calificación que establecerá las primeras diferencias en la general. Además, ese mismo día se disputará la última carrera del Campeonato de España de Rallyes para Vehículos Históricos con la presencia de 40 pilotos.

Un día más tarde, el sábado 7 de diciembre, tendrá lugar la etapa reina, una emocionante jornada compuesta por ocho tramos, cuatro secciones y una distancia de441,94 kilómetros, de los que 128,08 serán cronometrados. Esta carrera contará con la participación de 106 pilotos, entre ellos, Pepe López, vigente campeón de España y líder del campeonato, José Antonio 'Cohete' Suárez, ganador de la última prueba y segundo en la general, Iván Ares, campeón de 2017, o los hermanos Solans, campeones del mundo junior.

Debido a la situación de alerta sanitaria y en base a la normativa establecida por las autoridades competentes para frenar la expansión del coronavirus, el evento ha adoptado distintas medidas de seguridad e higiene. De este modo, se ha suspendido la tradicional Ceremonia de Salida desde el Palacio Provincial para evitar aglomeraciones, se ha restringido la presencia de público, se ha ampliado el parque de asistencia para distanciar a los equipos y sus integrantes y será obligatorio el uso de mascarilla y gel hidroalcohólico.

En este sentido, el diputado ha resaltado el esfuerzo realizado por la organización para que el rallye se dispute con total seguridad. "Debemos tener en cuenta la actual situación sanitaria y cumplir con los protocolos marcados para poder seguir disfrutando de acontecimientos como este Rallye La Nucía-Mediterráneo que en su vigesimosexta edición ha superado todas las expectativas, con una inscripción récord de más de 140 equipos que estarán durante todo el fin de semana en la provincia de Alicante".

Por su parte, Manuel Aviñó ha destacado el respaldo de la Diputación "esencial para impulsar este tipo de pruebas", especialmente ahora "que atravesamos una situación especial de reto en la que nos hemos tenido que reinventar para demostrar a la sociedad que el deporte es un valor social, económico y de integración que debe continuar".

La prueba se podrá seguir en directo a través de la APP móvil de la Federación Española de Automovilismo y en la página web del Campeonato de España de Rallyes de Asfalto -CERA-.