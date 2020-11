Roban las motos de un seis veces campeón del mundo

El seis veces campeón del mundo de Superbike, el británico Jonathan Rea, ha denunciado a través de sus redes sociales el robo de varias de sus motos de entrenamiento, entre ellas la de su hijo pequeño, después de que los ladrones asaltaran su casa por la noche. En el robo se llevaron también equipamiento de jardín. El piloto ha pedido ayuda a sus miles de seguidores para encontrar las motocicletas.





? STOLEN!!?

Last night thieves broke into my garden shed and stole my training bikes and kids bike along with garden equipment! Please help me to get these bikes back!