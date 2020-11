Una vuelta al Ricardo Tormo en 1:12.519 con un coche eléctrico

El alemán André Lotterer (Porsche) ha sido el más rápido de la primera jornada de entrenamientos colectivos de la Fórmula E, el campeonato del mundo de coches eléctricos, que celebra en Valencia su única actividad en España.



Lotterer ha conseguido el mejor registro de la segunda sesión de entrenamientos, tres horas de trabajo en las que la pista de Cheste se ha ido secando progresivamente. El piloto del equipo TAG Heuer Porsche ha registrado una mejor vuelta de 1:12.519 sobre los 3.100 metros del circuito exterior de Cheste. 88 milésimas más rápido que Jean Eric Vergné (DS Techeetah) y 132 por delante del vigente campeón, el portugués Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah).



En la sesión matinal el mejor de los 24 participantes ha sido Edoardo Mortara (Venturi) sobre el asfalto mojado de Cheste. Las lluvias de la noche y de primera hora de la mañana han complicado la adherencia de la pista. Por detrás del italiano se han situado el portugués Da Costa y el británico Oliver Turvey (NIO Racing).





ONBOARD with @svandoorne in Valencia... Yeah, really - this was the weather in Valencia this morning for day one of #FETesting! ??



Find out everything else happened today on our dedicated testing hub ?? https://t.co/8asxJTjOD2 pic.twitter.com/xEwFduS97e