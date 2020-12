Examen de conducir: Las 10 preguntas con más fallos

¿Estás apuntado o pensando en apuntarte pronto a una autoescuela? Si tienes en mente el test teórico, te interesa saber cuáles han sido las preguntas más falladas en los test de preparación para la obtención del permiso B de conducir durante este 2020. Por ello, Pons Seguridad Vial ha elaborado un informe con las 10 cuestiones más falladas por los alumnos/as sobre la base de más de dos millones de tests online realizados mediante la plataforma Pons Go, con la que trabajan más de 2.500 autoescuelas en nuestro país.

El informe revela que las señales de circulación continúan siendo el mayor problema para los futuros conductores/as, "dada la gran variedad de señales que existen y las especificaciones que hay que conocer de cada una de ellas", explica Fernando Solas, responsable de formación de Pons Seguridad Vial y autor del informe. También se observan fallos en las preguntas relacionadas con la tasa de alcohol máxima permitida y las motocicletas, aunque este año se suma a la lista de las preguntas más falladas el tema de los sistemas ADAS.

Veamos a continuación cuáles son las 10 preguntas que acumulan más fallos en los test 2020 para obtener el carné de conducir:

Pregunta 1

Si está en posesión del permiso de la clase A1, con un año y medio de antigüedad, y obtiene el permiso B, ¿cuál es la tasa máxima de alcohol permitida conduciendo su turismo?

A: 0,15 gramos por litro de sangre.

B: 0,30 gramos por litro de sangre.

C: 0,50 gramos por litro de sangre.

La respuesta correcta es la B puesto que la tasa de alcoholemia para los conductores/as durante los dos años siguientes a la obtención del primer permiso de conducir es de 0,30 gramos por litro de sangre y de 0,15 miligramos por litro en aire espirado. Aunque los conductores noveles deben llevar la "L" en el coche durante un año, la tasa reducida de alcohol debe respetarse durante dos años desde la obtención del primer permiso de conducción.

Pregunta 2

Esta señal€



A: indica una vía reservada exclusivamente para ciclos.

B: indica una vía reservada para peatones y ciclos.

C: prohíbe a las bicicletas circular por la vía.

La respuesta correcta es la B, ya que la señal mostrada en la imagen indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, bosques o jardines. El principal error de esta pregunta se produce cuando los alumnos/as creen que la señal hace referencia a una vía exclusiva para ciclos.

Pregunta 3

¿En esta situación, puede circular por el carril central?



A: No, debe circular por el carril derecho.

B: Sí, porque la vía no está saturada.

C: Sí, si no se entorpece la marcha de otros vehículos que circulen detrás.

La respuesta correcta es la A, puesto que el conductor/a de un vehículo circulará normalmente por el carril situado más a su derecha cuando circule fuera de poblado en calzadas con más de un carril reservado para su sentido de marcha. No obstante, podrá utilizar el resto de los carriles de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen (adelantar, facilitar la incorporación€), siempre y cuando no entorpezca la marcha de otro vehículo.

Pregunta 4

A la vista de la señal, ¿tienen preferencia de paso los animales domésticos cuando crucen la calzada?



A: Sí, cuando vayan acompañados por un conductor de ganado.

B: No.

C: Sí, cuando vayan en grupo.

La respuesta correcta es la B. Los conductores/as tienen normalmente prioridad de paso para sus vehículos respecto de los animales, excepto en las cañadas debidamente señalizadas, en las situaciones en las que van a girar con su vehículo para entrar en otra vía y hay animales cruzándola, y cuando el vehículo cruza el arcén por el que están circulando animales que no dispongan de cañada. Para ser considerada cañada debidamente señalizada, la señal debe aparecer acompañada de un panel complementario en el que ponga "cañada", como se muestra en la siguiente imagen.

Pregunta 5

En una intersección sin señalización expresa, la norma general de preferencia de paso es€



A: ceder el paso a los vehículos más rápidos, ciclistas y peatones.

B: ceder el paso a los vehículos que circulen por la izquierda.

C: ceder el paso a los vehículos que se aproximen por la derecha.

La respuesta correcta es la C, puesto que en las intersecciones donde no haya una señal que regule la preferencia de paso, es obligatorio cedérsela a los vehículos que se aproximen por la derecha.

Pregunta 6

Al salir marcha atrás de un estacionamiento con su vehículo, el cual dispone del sistema de alerta de tráfico cruzado, debe saber que este sistema€

A: ayudará al conductor esquivando el obstáculo en el mismo momento en que lo detecte.

B: tomará el control del vehículo deteniéndolo inmediatamente cuando detecte un vehículo aproximándose.

C: emitirá un aviso sonoro y/o visual cuando detecte un vehículo aproximándose.

La respuesta correcta es la C. El sistema de alerta de tráfico cruzado supervisa el tráfico trasero en sentido transversal al salir marcha atrás. Si el sistema detecta que un vehículo está aproximándose, emitirá un aviso sonoro y/o visual.

Pregunta 7

Generalmente, en las motocicletas se acciona el freno trasero€

A: con el pie derecho.

B: con el pie izquierdo.

C: el freno trasero no se acciona con el pie, se acciona con la mano izquierda.

La respuesta correcta es la A. En las motocicletas la mano izquierda acciona el embrague, las señales acústicas y las luces; la mano derecha se encarga del acelerador y del freno delantero; el pie izquierdo se ocupa del cambio de velocidades; y por último, el pie derecho acciona el freno trasero.

Pregunta 8

¿Qué efectos positivos tiene el sistema Start-Stop del vehículo?

A: Reduce las emisiones y el consumo del vehículo.

B: Frena el vehículo ante una señal de stop.

C: Reduce el consumo del vehículo, solamente.

La respuesta correcta es la A. El sistema Start-Stop es un sistema de arranque del automóvil que apaga el motor cuando está al ralentí y lo vuelve a encender cuando se pisa el embrague. Este sistema reduce las emisiones hasta un 5% y el consumo hasta un 15%.

Pregunta 9

Un tractor que arrastra un remolque, ¿qué velocidad máxima no debe rebasar fuera de poblado?

A: 25 kilómetros por hora.

B: 40 kilómetros por hora.

C: 70 kilómetros por hora.

La respuesta correcta es la A, puesto que la velocidad máxima para los vehículos especiales será de 25 km/h si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son motocultores. Cabe destacar que con el permiso B se pueden conducir vehículos especiales agrícolas, cuya velocidad máxima como norma general es de 40 km/h, por lo que la mayoría de los alumnos/as se confunden y no tienen en cuenta que la velocidad de esos vehículos se reduce hasta los 25 km/h cuando llevan remolque.

Pregunta 10

Las indicaciones de este semáforo se refieren€



A: exclusivamente a ciclos y ciclomotores.

B: exclusivamente a ciclos.

C: a todos los vehículos de dos ruedas.

La respuesta correcta es la A. El semáforo de la imagen permite el paso exclusivamente a los ciclos y ciclomotores. La mayoría de los alumnos/as responden que el semáforo se refiere exclusivamente a los ciclos, porque la silueta que hay es de un ciclo, pero realmente se refiere tanto a ciclos como a ciclomotores.

