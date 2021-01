Joan Barreda mantiene el tipo en un nuevo Dakar

Buen estreno del castellonense Joan Barreda en el Rally Dakar 2021, por segundo año consecutivo en Arabia Saudí. El valenciano, con dorsal 88 (este año se podía elegir numeración en las motos), fue uno de los primeros favoritos en tomar la salida con su Honda, y muy pronto se situó al frente de la clasificación de esta corta prólogo de 11 km en Jeddah que sirvió para establecer el orden de salida de la primera etapa de este domingo, que presenta ya dificultades serias.

Pero el actual campeón, su compañero estadounidense del Monster Energy Honda Team, Ricky Brabec, que salió en último lugar, hizo toda una exhibición y rebajó en seis segundos el tiempo del de Torreblanca, que acabó finalmente segundo aunque con buenas sensaciones según explicó.

«Estoy contento con este primer día. Ha sido un prólogo bastante rápido y no ha sido fácil», comentó Barreda. «La primera parte era un río abierto y era complejo porqué teníamos que ir validando cada nota en un radio de 80 metros. A partir de allí hemos entrado en una zona de muchas piedras de montaña e íbamos muy rápido, con lo que era bastante complicado. Hemos dudado con alguna validación del roadbook (este año se entrega 20 minutos antes de cada etapa y no la jornada anterior) pero no hemos perdido mucho tiempo. Estoy bastante contento con esta primera toma de contacto», añadió el castellonense, el piloto en activo con más victorias de etapa en el Dakar (24), y quinto en 2017, su mejor resultado final.

«Estuvo bien, bastante corto. Nada que perder ni nada que ganar. Lo suficiente para sacarnos el gusanillo del cuerpo», comentó por su parte el líder, satisfecho de poder abrir el Dakar este domingo junto al valenciano. «Empezamos bien y temprano. Joan y yo abriremos camino y esperemos que salga bien. Es una carrera larga, pero creo que mañana ya empezará la estrategia», apuntó el estadounidense ante la primera etapa ya seria del rally, íntegramente por pistas entre Jeddah y Bisha.

Serán 277 km de especial cronometrada en un total de 622 km en toda la jornada, por valles con varias intersecciones que obligará a estar atento al libro de ruta. Algunos tramos de piedras podrían provocar algunos problemas en los neumáticos, algo a tener en cuenta este año en el que cada piloto solo puede usar seis neumáticos traseros en todo el rally.



Tiempos incrementados

Aunque las diferencias fueron muy reducidas en la prólogo, la organización multiplicó el tiempo de cada piloto por cuatro, con lo que Barreda partirá este domingo con 24 segundos de desventaja respecto a su compañero. El australiano Daniel Sanders (KTM) fue tercero, a 13 segundos (52 segundos en realidad) del primer líder de la edición número 43 del Rally Dakar. El botsuano Ross Branch (Yamaha), el alemán Sebastian Bühler (Hero), el estadounidense Andrew Short (Yamaha), el argentino Kevin Benavides (Honda), el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), el australiano Toby Price (KTM) y el portugués Joaquim Rodrigues completaron el top-10.

La española Laia Sanz, por su parte, arrancó su undécima participación consecutiva con un trigésimo segundo puesto en la etapa prólogo. Dos puestos por delante de ella acabó el debutante valenciano Tosha Schareina (FN Speed-KTM Team), solo 57 segundos más lento que Brabec, y que opta a ser uno de los mejores rookies. Y en el puesto 92 finalizó el tercero de los valencianos, Daniel Albero, que intentará por tercera vez ser el primer diabético en acabar el Dakar. «Sensaciones muy positivas, nervios controlados, y con ganas de arrancar este domingo», dijo el de Carcaixent.

Buggies



En las cuatro ruedas compiten otros dos valencianos, que tomaron este sábado la salida en la prólogo con dos tipos de buggies. El debutante Pablo Olivas, con el granadino Raúl Ortiz de copiloto, fue decimoctavo entre los prototipos de vehículos ligeros, a 1:42 de los vencedores.

Y Emilio Ferrando, en su segunda participación, primera en Arabia, junto a Edu Aragón, fue trigésimo noveno entre los SSV con el Can-Am del Graphenano Racing Team, a 1:49 del más rápido.