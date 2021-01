"Esperamos que la organización nos devuelva el tiempo perdido"

El piloto español de motociclismo Joan Barreda (Honda), que tras perderse debido a un fallo en el libro de ruta, finalizó este domingo la primera etapa del Dakar en 22ª posición, a 15 minutos de líder, reclamó a la organización, a través de su cuenta personal de Facebook, una compensación por el tiempo perdido.



La primera etapa del Dakar 2021 fue un caos para los pilotos de Honda. Tanto Barreda como el americano Ricky Brabec (Honda), actual campeón en título, terminaron a más de quince minutos del líder, el australiano Toby Price (KTM), tras perderse en la primera parte de la especial.





?? This is how @rickyB357 got lost during today's stage with his teammate @joanbangbang88 ??



?? ?? @RallyTeamHRC#Dakar2021 pic.twitter.com/F3QLQc5kuu