Joan Barreda, tras los pasos de Peterhansel, Despres y Arcarons

Joan Barreda ha sumado su segunda victoria en este Dakar, y su triunfo número 26 a lo largo de todas sus participaciones, con lo que deshace el empate con otra leyenda como Marc Coma y ya es el cuarto piloto en solitario con más victorias sobre dos ruedas. Por delante solo tiene el podio con históricos como Jordi Arcarons, con 27, y 'monsieur Dakar' Stephane Peterhansel y Cyril Despres, con 33 cada uno.

Tras abandonar el vivac de Wadi Ad-Dawasir, los pilotos han realizado un enlace por carretera de 266 kilómetros hasta el inicio de la especial, de 337 kilómetros. Siempre en dirección "norte", han llegado al nuevo vivac de Riad –diferente al del año pasado- tras otros 253 kilómetros de enlace para totalizar los 856 kilómetros del día. La especial contaba con una gran parte de pistas de arena y piso duro, mientras que las pocas dunas que había en el recorrido no representaban demasiado peligro. La navegación, nuevamente, ha jugado un rol importante en el día.

Joan Barreda ha aprovechado su posición en la salida de la etapa (30º) para intentar recuperar, de nuevo, el máximo tiempo posible sobre sus contrincantes. El castellonense del Monster Energy Honda Team ha impuesto un ritmo ganador y ha logrado una nueva victoria en este Dakar, la segunda, ampliando a 26 las etapas ganadas por el piloto de Torreblanca. En la general, Barreda es segundo a sólo 15 segundos del nuevo líder, De Soultrait.

"Ha sido una etapa muy rápida, ya lo preveíamos así, con menos navegación que estos pasados días", explicó el valenciano. "He salido a por todas y ya en el repostaje he visto que tenía a Ricky cerca por detrás y a Quintanilla por delante y he seguido apretando. No sabía muy bien qué estrategia seguir, pero visto que este jueves será un día bastante complicado por la arena, hemos mantenido el ritmo alto. La verdad es que estoy muy contento y satisfecho con otra victoria de etapa", añadió.



Cambio de estrategia en Honda

El campeón del Dakar 2020 y compañero del castellonense, Ricky Brabec, reveló el cambio de estrategia de Honda en esta etapa: "Iniciamos la especial saliendo de los últimos, así que básicamente teníamos el camino libre para nosotros. No hemos destacado en los resultados, pero este era el plan. No queríamos salir a ganar. Alguien tiene que poner fin al "efecto yoyo" que estamos teniendo con KTM. He ido lento para intentar meterme en el ritmo del grupo principal. Mañana saldremos atrás con los pilotos de KTM. Ahora mismo estamos a solo 16 minutos del líder, que no es nada"

La quinta etapa llevará este jueves a los pilotos a nuevas complicaciones. De Riad partirán en dirección al nuevo campamento de Al Qaisumah. Serán 205 kilómetros de especial, mientras que el total del día subirá a 456 kilómetros con pistas variadas, con arena, dunas y también piedras que podrían provocar algunos pinchazos.



Resto de valencianos

Joan Barreda se impuso en la etapa con un tiempo de 2h46:50, con 6:09 de ventaja sobre el australiano debutante Daniel Sanders (KTM) y 6:22 sobre el argentino Luciano Benavides (Husqvarna), quienes completaron el podio de la etapa.

Los otros dos valencianos que compiten en motos acabaron una jornada más sin problemas. Fue vigésimo cuarto el rookie Tosha Schareina (FN Speed-KTM Team) a 16:55 del de Torreblanca, y el diabético del Dakar, Daniel Albero, acabó en el puesto 78 a 1h48:58 de Barreda, que es segundo en la general a solo quince segundos del francés Xavier de Soultrait.

En la categoría de vehículos ligeros, Emilio Ferrando y el debutante Pablo Olivas siguen quemando etapas. Pablo Olivas, con el granadino Raúl Ruiz como copiloto del SSV del equipo FN Speed Automotor 4x4, fue trigésimo noveno a 37:10 del vencedor de la etapa, el polaco Aron Domzala.

Algunos problemas más tuvieron Emilio Ferrando y Edu Aragón, del Graphenano Racing Team, que perdieron 2h10:09, y acabaron en el puesto 57, apenas siete lugares por detrás de Cristina Gutiérrez, muy retrasada por una avería en su buggy.