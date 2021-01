Emilio Ferrando no tomará la salida este domingo en la etapa maratón

Emilio Ferrando y Edu Aragón se quedan fuera del Dakar

Los cinco pilotos de la Comunitat Valenciana que arrancaron el Dakar llegaron a la jornada de descanso de este sábado. Un día para dejar a punto las máquinas con vistas a la etapa maratón de este domingo, en la que pilotos y copilotos tendrán que ejercer de mecánicos al final de la etapa, pues nadie más podrá revisar motos y vehículos ligeros hasta el final de la etapa del lunes.

Joan Barreda, Tosha Schareina y Daniel Albero, en motos, y Pablo Olivas y Emilio Ferrando en buggies han hecho pleno en la primera mitad del segundo Dakar de Arabia Saudí, pero uno de ellos no podrá tomar la salida este domingo en la etapa 7, al anunciarle la organización del Dakar este sábado que está fuera de carrera por motivos de seguridad.

Así lo ha confirmado Emilio Ferrando, del Graphenano Racing Team, a SUPER, después de siete días en los que habían ido de menos a más. "Estamos ahora en el puesto 28 de categoría T4 y en el puesto 40 de la general de vehículos ligeros. Estamos donde queríamos estar para el día de descanso. Ahora empieza el tema estratégico que es donde nos desenvolvemos mejor. Estamos bien para ganar diez puestos y acercarnos al objetivo de estar top15, pero el domingo no podremos tomar la salida".

"En la etapa 4 tuvimos un pequeño vuelvo por un despiste, pero vinieron los comisarios a ver que no tuviera daños el coche y pudimos salir a la etapa 5, y a la 6", sigue explicando Emilio Ferrando, que afrontaba su segunda participación en el Dakar, primera en Arabia, con el copiloto Edu Aragón. Volvía al Dakar tras acabar la última etapa hace dos años sin su copiloto, Guillermo de las Heras, en Sudamérica, debido a un accidente en el que este tuvo que ser evacuado. Cruzó la meta final, aunque oficialmente no le cuenta al haberlo hecho sin copiloto, algo obligatorio según el reglamento.

"El problema es que este sábado nos han sacado de carrera. Ha vuelto a venir el comisario y nos ha dicho que la reparación no cumple los requistos de la FIA de control de seguridad y como se ha deformado la caja de seguridad tenemos que abandonar la carrera. Me lo han notificado, así que en este momento estoy fuera de carrera", explica Ferrando sobre el motivo que le aparta de su segundo Dakar.

"Estamos todo el equipo muy mal porque habíamos llevado una carrera con mucha cabeza, estamos posicionados y perfectamente colocados para conseguir el objetivo, con buen ritmo, el coche está entero, bien puesto a punto, Edu ha navegado de cine, en etapas difíciles. Es una gran lástima que nos tengan que sacar por un tema menor como este teniéndolo todo en el sitio. Es muy triste abandonar el Dakar así, pero las normas son así, cuando se deforma la caja de seguridad no te permiten repararla. Como la deformación era muy pequeña la reparamos y el comisario nos dio el OK, pero han seguido insistiendo, hasta que al final se ve que alguien ha protestado y nos han sacado de carrera", concluye.



Joan Barreda, con tres neumáticos traseros enteros

En motos, Joan Barreda está con posibilidades de levantar su primer trofeo tuareg. Ha ganado tres etapas, y ya suma 27, las mismas que Jordi Arcarons en toda la historia del Dakar, y a solo seis de las 33 que lograron sobre dos ruedas Stephane Peterhansel y Cyril Despres. El de Honda cuenta aún con tres neumáticos traseros enteros, de los seis a los que están limitados los pilotos oficiales durante todo el Dakar, con los que afrontar la segunda semana. Está a poco más de seis minutos del líder Toby Price (KTM). "Estamos bien físicamente y la moto está perfecta. Estamos con ganas de la segunda semana. A ver si tenemos un poco más de suerte con la estrategia y podemos mantener el ritmo y escalar posiciones", decía Barreda este viernes.

Tosha Schareina, debutante, sigue creciendo en el Dakar, a la vez que mantiene sus opciones de ser el mejor rookie, un honor en el que el australiano Daniel Sanders le lleva hora y media de ventaja. Pero está dispuesto a acabar en el Top20. "Etapa 6 completada y contento. Etapa cien por cien arena y con muchas dunas. Ahora etapa de descanso a cargar pilas para afrontar la etapa maraton al máximo. Creciendo cada día. De menos a más, p23 de la general", comentaba el piloto del FN Speed Team KTM este viernes.

El tercer valenciano en motos, Daniel Albero, del Team Un diabético en el Dakar, ya ha llegado más lejos que nunca en su tercera participación en el Dakar. "Día de descanso, repasando la moto y dejándola perfecta para el domingo, con piezas que KTM recomienda cambiar", explicaba este viernes. "Está siendo un Dakar muy duro, no nos han dado tregua, hay un nivel de abandonos y de caídas bastante grande. Quedan 80 y pocas motos. Nosotros estamos aquí, en la etapa de descanso, y creo que estamos haciendo un gran Dakar. Me he adaptado muy bien a la carrera este año, hemos trabajado mucho, y el trabajo da sus frutos", añade el de Carcaixent, que pasó buena parte del día cuidando de 'Azucarilla', como llama a su KTM.

La salida de Emilio Ferrando deja a Pablo Olivas como el único valenciano en vehículos ligeros. El empresario, debutante en el Dakar, está decidido a completar la carrera junto al granadino Raúl Ortiz de copiloto, con el buggy dentro de la categoría T3 a la que fue cambiado desde la T4 tras las verificaciones. "Hemos cambiado todas las partes sometidas a desgaste, variadores, rótulas, brazos de dirección..., para quitar la fatiga de estos seis días que han sido bastante duros. Hemos superado las seis primeras etapas, nada fáciles, y ahora saldremos con el coche casi nuevo. A tope".

"Este domingo tenemos la etapa maratón, que habrá que ir con mucho cuidado, porque tendremos que ser el piloto y el copiloto los que hagamos de mecánicos, nadie más puede tocar el coche. Vuelve una zona de piedras muy dura que saldremos con las presiones más altas para evitar pinchazos y poder llegar con el máximo número de ruedas posible al lunes", concluye el piloto del FN Speed - Automotor 4x4.