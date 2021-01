Emilio Ferrando no tomará la salida este domingo en la etapa maratón

Emilio Ferrando y Edu Aragón se quedan fuera del Dakar

Los cinco pilotos de la Comunitat Valenciana que arrancaron el Dakar llegaron a la jornada de descanso de este sábado. Un día para dejar a punto las máquinas con vistas a la etapa maratón de este domingo, en la que pilotos y copilotos tendrán que ejercer de mecánicos al final de la etapa, pues nadie más podrá revisar motos y vehículos ligeros hasta el final de la etapa del lunes.

Joan Barreda, Tosha Schareina y Daniel Albero, en motos, y Pablo Olivas y Emilio Ferrando en buggies han hecho pleno en la primera mitad del segundo Dakar de Arabia Saudí, pero uno de ellos no podrá tomar la salida este domingo en la etapa 7, al anunciarle la organización del Dakar este sábado que está fuera de carrera por motivos de seguridad.

Así lo confirmó Emilio Ferrando, del Graphenano Racing Team, a SUPER, después de siete días en los que habían ido de menos a más. "Estamos ahora en el puesto 28 de categoría T4 y en el pusto 40 de la general de vehículos ligeros. Estamos donde queríamos estar para el día de descanso. Ahora empieza el tema estratégico que es donde nos desenvolvemos mejor. Estamos bien para ganar diez puestos y acercarnos al objetivo de estar top15, pero el domingo no podremos tomar la salida".

"En la etapa 4 tuvimos un pequeño vuelvo por un despiste, pero vinieron los comisarios a ver que no tuviera daños el coche y pudimos salir a la etapa 5, y a la 6", sigue explicando Emilio Ferrando, que afrontaba su segunda participación en el Dakar, primera en Arabia, con el copiloto Edu Aragón. Volvía al Dakar tras acabar la última etapa hace dos años sin su copiloto, Guillermo de las Heras, en Sudamérica, debido a un accidente en el que este tuvo que ser evacuado. Cruzó la meta final, aunque oficialmente no le cuenta al haberlo hecho sin copiloto, como marca el reglamento.

"El problema es que este sábado nos han sacado de carrera. Ha vuelto a venir el comisario y nos ha dicho que la reparación no cumple los requistos de la FIA de control de seguridad y como se ha deformado la caja de seguridad tenemos que abandonar la carrera. Me lo han notificado, así que en este momento estoy fuera de carrera", explicó Ferrando sobre el motivo que le aparta de su segundo Dakar.

"Estamos todo el equipo muy mal porque habíamos llevado una carrera con mucha cabeza, estamos posicionados y perfectamente colocados para conseguir el objetivo, con buen ritmo, el coche está entero, bien puesto a punto, Edu ha navegado de cine, en etapas difíciles. Es una gran lástima que nos tengan que sacar por un tema menor como este teniéndolo todo en el sitio. Es muy triste abandonar el Dakar así, pero las normas son así, cuando se deforma la caja de seguridad no te permiten repararla. Como la deformación era muy pequeña la reparamos y el comisario nos dio el OK, pero han seguido insistiendo, hasta que al final se ve que alguien ha protestado y nos han sacado de carrera", concluye.