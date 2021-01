Joan Barreda guarda fuerzas, y Top-15 para Tosha Schareina

Joan Barreda no ha podido recortar el tiempo previsto en la segunda jornada de la etapa maratón, con los neumáticos ya gastados del día anterior, y cedió 5:47 respecto al líder, su compañero en el equipo Honda, José Ignacio Cornejo. El chileno aventajó en 1:05 al australiano Toby Price, que increíblemente con el neumático trasero muy dañado desde el domingo, apenas perdió tiempo en la etapa 8 de las 12 de esta edición del Dakar. Fueron 375 kilómetros de especial, principalmente de tierra dura y pistas arenosas y con un cambio de temperatura donde el frío ha dejado paso al calor y, en el vivac de Neom, se le ha añadido el fuerte viento.



El de Iquique lidera la general con 1:06 sobre el de KTM, y con 16:05 sobre Barreda, que escala una posición y es quinto, buen lugar para atacar este martes en la segunda etapa en bucle de este Dakar, con salida y llegada en Neom, y 579 km de los cuales 465 serán contra el crono, una de las especiales más largas de esta edición. Exigente para la navegación por pistas arenosas a las orillas del Mar Rojo.



"La segunda parte de la etapa maratón ha sido bastante difícil. Había caminos con bastantes piedras y la verdad es que era peligroso. Tuve un fuerte golpe en la rueda delantera el domingo y es por esto por lo que he decidido cuidarla. A partir del repostaje hemos visto que las distancias eran pequeñas y me he ido manteniendo. También he visto la caída de Xavier De Soultrait y allí he perdido un poco la concentración y he perdido un poco de tiempo durante algunos kilómetros. El resultado no está del todo mal porque salimos un poco retrasados, así que intentaremos recuperar algo de tiempo", explicó el de Torreblanca.



Pero sin duda,que con su KTM sigue progresando y lde Cornejo, aunque perdió tiempo con el mejor rookie,séptimo, del que está a casi dos horas en una general en la que"Es el mejor resultado hasta la fecha, y estoy muy contento. Estamos cumpliendo el ir de menos a más. Y hoy quería aprtear un poco más y lo he conseguido. Lástima que he tenido que buscar el último waypoint, perdiendo unos dos minutos, pero esto es el Dakar, y lo bueno es que estamos mejorando cada día", explicó Tosha Schareina a Teledeporte a su llegada al vivac.Por su parte,en su tercera participación. El de Carcaixent, a lomos de su 'Azucarilla', sigue completando etapas y kilómetros en el pelotón de aventureros que resiste sobre dos ruedas después de 8 duras jornadas.después de que los comisarios dejaran fuera de carrera en la jornada de descanso a Emilio Ferrando y Edu Aragón, del Graphenano Racing Team. Este lunes finalizaron en el puesto 48 a 2h17:46 del vencedor 'en una general liderada por Austin Jones y con el valenciano y el granadino a un solo puesto del Top-40.tras sufrir una avería en la caja de cambios de camino a la salida de la especial de este lunes.por diversos problemas mecánicos. En esta categoría, el catarí(Toyota Gazoo Racing) le recortó 3 minutos al francés(X-Raid Mini JCW), en la que se impuso con un margen de 52 segundos sobre el español Carlos Sainz (X-Raid Mini JCW).Apenas 4 minutos y 50 segundos separan a Nasser Al-Attiyah del primer lugar de la general de coches tras firmar su cuarta victoria de etapa -además del prólogo- en esta edición del Rally Dakar. El catarí batió por 52 segundos a Carlos Sainz en la octava de doce etapas. Stéphane Peterhansel, con el Mini muy tocado, entró tercero, a 3:03 del ganador del día. En la general, el trece veces ganador del Rally Dakar le saca 4:50 a Al-Attiyah y 38:55 a Sainz, el defensor del título en la categoría de coches.En motos, el francés, según informó la organización del Rally Dakar. "El equipo médico acudió en su ayuda y trasladó al motorista, que no había perdido el conocimiento, al hospital de Tabuk para que le realizaran radiografías", ha indicado el Dakar en su cuenta de Twitter.