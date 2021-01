Barreda pierde gas en su lucha por la victoria final

Los participantes en el Rally Dakar tuvieron que enfrentarse a una novena etapa del Dakar durísima. Los pilotos llegaban agotados a Neom tras el bucle a orillas del mar Rojo con una especial de 465 kilómetros muy exigente a nivel de pilotaje y navegación que puso en aprietos a Joan Barreda y que complica seriamente sus aspiraciones a la victoria final en motos.

Joan Barreda sufrió una caída que le llevó a perder el conocimiento durante unos instantes y, aunque pudo llegar a meta, se dejó un cuarto de hora que le aleja de la victoria final. El castellonense se sitúa quinto en la general aunque con un retraso de 29 minutos con respecto al líder. También se llevó un buen susto el rookie valenciano Tosha Schareina que en el km. 80 se caía y perdía el conocimiento unos segundos. Al igual que Barreda, se recuperaba y acababa la etapa salvando una nueva etapa en la que asciende a la posición 17 en la general. Mientras Daniel Albero da un paso más para convertirse en el primer diabético que acaba el Dakar. En vehículos ligeros también sigue en carrera meritoriamente Pablo Olivas.

Todo el equipo Monster Energy Honda rindió homenaje a Paulo Gonçalves, fallecido hace un año.

Sainz dice adiós al triunfo. En coches, Carlos Sainz también vivió otra mala jornada en la que una avería le descarta para revalidar el título logrado en 2020. El francés Stéphane Peterhansel (Mini) se llevó la etapa y afianza el liderato. Sainz sufrió dos pinchazos y tuvo que reparar una avería en el sistema de frenos. Entró en meta undécimo a 22:30. El Dakar entra en su recta final con las tres últimas etapas.

Este miércoles los pilotos se enfrentarán a 583 kms. entre Neom y Al-Ula, 342 de ellos de especial.



Así analiza Barreda la etapa

"Ha sido un día muy duro y una etapa muy difícil y peligrosa. Creo que iba bastante bien al principio pero me he caído en una zona peligrosa y me he golpeado en la pierna. Es un fuerte golpe, pero he podido llegar al final de la etapa que era lo importante. Veremos mañana cómo va el día, ya que el Dakar no ha terminado: aún quedan tres días.