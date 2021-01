Último cartucho para Joan Barreda

El Dakar 2021 no perdona y si el martes abandonaba con la clavícula rota uno de sus últimos campeones, Toby Price, este miércoles lo hizo el chileno José Ignacio 'Nacho' Cornejo, que abrió la etapa 10 como líder y, pese a acabar como pudo tras una caída, fue trasladado a un hospital en observación.



El Monster Energy Honda Team pierde a su primer efectivo pero mantiene sus opciones de meter a sus otras tres motos en el podio tras otra gran etapa de sus pilotos, como el valenciano Joan Barreda, que no acusó el fuerte golpe del martes y ya está a 15:40 del nuevo líder, su compañero Kevin Benavides, con el estadounidense y actual campeón Ricky Brabec segundo a 51 segundos del argentino tras anotarse su tercera victoria en esta edición. Tercero es Sam Sunderland (KTM), a 10 minutos, tras una jornada de 342 km cronometrados y 583 en total entre Neom y Al-Ula.



El de Torreblanca tiene este jueves su último cartucho para emular la remontada de Brabec y asaltar el liderato o al menos el podio de la carrera, que sería su mejor clasificación en sus once participaciones en el Dakar, con el quinto lugar de 2017 como su mejor resultado, y 27 victorias de etapa, tres en esta edición, que le sitúan en el podio histórico de la prueba sobre dos ruedas, igualado con el español Jordi Arcarons, y a seis de las 33 de Stephane Peterhansel y Cyril Despres.



«Ha sido una buena etapa para mí. La verdad que fue muy importante volver a encontrar las buenas sensaciones tras la caída bastante fuerte y perder un poco el conocimiento. Era importante ir progresando. Ha salido bien y ahora ya estamos a dos etapas del final. Estoy un poco triste por Nacho, había hecho un trabajo buenísimo durante todo el Dakar. Lo más importante es que él esté bien", comentó Barreda.



Etapa clave recortada por el mal tiempo

Etapa 10 finalizada.

Otra más al bolsillo.

Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo.

Y por supuesto agradecer a todas las personas y sponsors que han hecho, que día a día, vivamos cada etapa, como una victoria.



Gas, e insulina que no falte . @dakar #Dakar2021 pic.twitter.com/YeuslPvWwh — Daniel Albero (@DiabeticoDakar) January 13, 2021

Sumamos una etapa más? y P.14. Hoy la navegación era clave y la he encontrado más difícil que ayer. Pero nos hemos quitado la espinita del indícente de ayer??????. Nos ponemos P.15 en la general. pic.twitter.com/wYOYmfuIwr — Tosha (@ToshaSchareina) January 13, 2021

Si estos dos días podemos hacer un buen trabajo y llegamos los tres pilotos de Honda al podio será increíble. Pero si no pasa, también estaremos súper satisfechos del gran trabajo que hemos hecho hasta ahora», explicó Barreda, que a última hora conoció que la especial más larga, 511 km con solo134 km enlace, será recortada unos 50 km por el mal tiempo. Pese a ello, una buena ocasión para dar un golpe sobre la mesa ante los escasos 200 km de la jornada final del viernes hasta Yeda.tras recuperarse del susto del día anterior. "Otra etapa más y muy contento. De menos a más. La navegación era clave y la he encontrado más difícil, pero nos hemos quitado la espinita del incidente y ya estamos decimoquintos en la general», comentó el piloto, líder en la categoría maratón de motos de serie.El tercer valenciano sobre dos ruedas,"Otra más al bolsillo. Muchísimas gracias por todos los mensajes de ánimo. Gas, e insulina que no falte», dijo Albero, primer diabético a punto de finalizar un Dakar.En vehículos ligerosa una hora del vencedor, el ruso Sergei Kariakin. En la general está situado en el Top-40, lejos del líder Chaleco López.