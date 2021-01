"Gracias a este Dakar se van a abrir muchas puertas"

El piloto valenciano, uno de los tres pilotos de la Comunitat Valenciana que han completado el Dakar, ya está en casa. Tosha ha sorprendido en su debut. Su Top-13 en la general con una moto de serie le ha dejado con ganas de más, y está convencido de poder pelear con los mejores en un futuro no muy lejano.

Vaya forma de debutar en un Dakar: primer clasificado en categoría maratón de motos de serie, segundo mejor rookie (novato), y quinto mejor piloto amateur o no profesional.

Estoy supercontento. Solo estar en el Dakar era un sueño. Acabarlo también, y de la forma en que lo hemos hecho ha sido increíble. Nadie se lo esperaba. Íba con la intención de soprprenderme a mí mismo y así ha sido. Vengo del enduro, pero solo he hecho dos rally en mi vida, y ninguno de la magnitud del Dakar, que es el rally más importante.

Tiene solo 25 años. ¿Desde cuándo y por qué corre en moto?

Empecé a los 7 años por mi tío, que hacía motos y corría carreras de forma aficionada. Le acompañaba porque me gustaba mucho verlo, y a los 7 pude tener una moto, y hasta ahora.

Vive en València, pero ¿dónde entrena para el Dakar?

Vivo en València, y hacemos muchísimos kilómetros con furgoneta pues hacer rally es bastante complicado. En Monegros, Zaragoza, y en circuitos de motocross, básicamente. Hoy en día con la ley de montes es muy complicado. Además, entreno en Motolife, con Rafa Olcina, que es mi entrenador y el de Daniel Albero, y toca todas las partes del motor.

Daniel Albero por fin, a la tercera, ha logrado hacer historia y ser el primer diabético en acabar el Dakar.

Los dos entrenamos en Motolife y hemos compartido experiencias en el Dakar. Nos vimos después de acabar, le di la enhorabuena porque ha acabado el Dakar más duro de todos los que ha corrido, así que chapeau por él.

Usted ha ido de menos a más, hasta llegar a ser el Top-13 de la general, y undécimo en la penúltima etapa.

Iba con la idea de hacer eso, ir de menos a más. Era todo nuevo para mí, solo he corrido dos rallies antes, y de lo que pecan los pilotos novatos es de dar más en los primeros días y es donde vienen las caídas y los fallos. Y yo tenía esto claro, y he empezando de menos a más, mejorando cada día los resultados del anterior, y así ha sido.

Si le dan una semana más se cuela en el Top10...

Nunca se sabe, la verdad. Pero sí que hemos demostrado que íbamos de menos a más y cada día estábamos mejorando en todos los aspectos. Ha sido un Dakar para aprender y aún así ha salido mejor de lo que muchos esperaban. Así que supercontento.

¿Vio opciones de ser el mejor rookie, o Daniel Sanders era inalcanzable?

Sabíamos que iba a ir muy rápido. He corrido enduro con él, sabía que venía con muchas ganas, además estaba en un equipo oficial KTM. Ganas no faltaban, pero este Dakar ha estado un pasito por delante y lo ha demostrado. Ha sido el mejor rookie, pero cuarto de la general. Ha hecho un Dakar impecable. En un futuro no muy lejano seguro que estamos luchando también ahí.

Oportunidades no le van a faltar, con ese gran debut. ¿Ya piensa en el año que viene?

Lo que quiero hacer sí que lo sé, pero lo que podamos aún no está claro. Es muy pronto aún. Seguro que se van a mover muchas cosas y gracias a a este Dakar se van a abrir muchas puertas, pero toca esperar y trabajar como estamos haciendo en la misma línea. Ya vendrán las cosas buenas. Poco a poco. Ahora lo primero es descansar, reponer fuerzas y organizarse para hacer el plan de trabajo de todo el año.

¿Qué piloto es su referente?

No me fijo en nadie. Me gusta haber podido navegar yo solo. Los primeros años los pilotos amateurs siguen huellas y no se fijan en la navegación. Yo al revés. He intentado dar gas, pero fijándome en el tema de la navegación. El día que hice el mejor resultado fue un día que iba solo. Creo que hemos hecho un buen trabajo.

Además no ha tenido que cambiar el chip a las nuevas reglas como el roadbook que ya no se da la noche previa, ni adaptarse a la burbuja anticovid. No ha conocido otra cosa.

Yo he empezado directamente con el roadbook 20 minutos antes de la etapa. Son novedades para los veteranos, pero para mí es lo normal, porque he empezado con estas normas. Es muy bueno, porque también nos ahorra tener que pintarlo, te quita mucho estrés y te da más margen de descansar el día anterior. Y la burbuja de ASO, con solo personal, pilotos y mecánicos, sin contacto con el exterior, ha estado bien.

Los pilotos élite solo podían gastar seis neumáticos nuevos traseros. ¿Cuántos ha utilizado Tosha?

He gastado todos los días, en las doce etapas, uno nuevo trasero, tanto ruedas como mousses. Lo hemos hecho porque lo teníamos, pero no me he visto en situación de tener que cambiarlo como otros pilotos por necesidad, porque se había dañado o algo.

¿No cree que ha sido un Dakar muy rápido, de grandísimas velocidades?

Era para conocerlo, pero otros más veteranos dicen que ha sido una de las ediciones más duras, y contento de haberlo vivido. Hemos tenido de todo, etapas muy rápidas, con los primeros de la clasificación a medias de 120 y 125 km/h, y etapas más lentas de mucha navegación, con mucha piedra, cañones, dunas. Ha sido muy completo.

Tuvo un fuerte susto con una caída en la que perdió la consciencia.

Fue un día que estaba rodando muy tranquilo, como todos los demás. Íbamos por un río seco, de piedrecillas pero muy blando, y había un piedra escondida debajo de la arena, le di con la rueda trasera, y salí por delante. Me quedé un minuto a lo mejor en shock, pero la verdad que todo controlado. La moto no se hizo nada, yo tampoco, y pude continuar. Pasó al principio, y la etapa era muy larga e iba todo el día magullado, pero no es excusa, porque al día siguiente me levanté perfecto y he podido acabar el rally en perfectas condiciones.

Lo hemos visto con Nacho Cornejo y Joan Barreda, que tuvieron que abandonar tras dos caídas durísimas.

En la etapa que me pasó esto abandonaron tres pilotos muy punteros. Fue una etapa muy dura y un poco más peligrosa. Veníamos de muchas etapas anteriores y cualquier fallo se puede pagar caro. Hay un nivel muy muy alto. Todos los pilotos entre los diez primeros están para ganar un Dakar. Asumen riesgos al ser tan rápidos y cualquier fallo se paga muy caro.

¿Se compara con algún piloto actual o del pasado?

¿Compararme? Con nadie. Sigo mi propio camino. Por supuestosoy una esponja e intento aprender las cosas buenas de cada uno y coger de todos. Estoy aquí para aprender, este es mi primer año, y trato de absorber todo lo bueno.

Corría en el equipo FN Speed, donde dicen que no pedía nada a sus mecánicos, se subía a la moto cada día y a dar gas.

La moto es toda de serie, y sí, estaba en FN Speed con David Palmada 'Pelut' que lleva muchos años de experiencia y es un mecánico encantador, igual que todo el equipo. Sin ellos hubiera sido imposible. La moto era de serie, no soy un piloto muy maniático. Me gusta tener las cosas en orden. Pero con un mecánico de ese calibre no me podía quejar, estaba todo impecable, siempre perfecto.

Acaba de empezar en moto, pero ¿se ve en el futuro corriendo por ejemplo en cuatro ruedas con un vehículo ligero o un coche?

Soy una persona de acción, y no lo descarto en el futuro. ¿Quién sabe? Ahora estoy centrado en las motos, la vida de deportista de un piloto de motos es más corta que en los coches, y por qué no saltar en un futuro a las cuatro ruedas.

¿Ha podido disfrutar de los paisajes del Dakar?

Paisajes podemos ver poco, porque enlaces los hacemos siempre de noche. Y la vuelta es de día pero siempre vamos por carretera. La especial sí que es por zonas bonitas, pero estás centrado en pilotar y pasas a tope y no da tiempo ni de disfrutarlo.