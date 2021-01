Conmoción en el deporte tras el inesperado fallecimiento de Adrián Campos

El expiloto de Fórmula 1 Adrián Campos, figura histórica del automovilismo español, falleció este jueves a los 60 años de edad "como consecuencia de una repentina afección coronaria", informó la escudería que él mismo creó, Adrián Campos Racing.





Me levanto con una muy triste noticia. Nos ha dejado una gran persona Adrian Campos. Muchas gracias por ayudarme y apoyar tanto el automovilismo español. Un fuerte abrazo para la familia de @camposracing en estos momentos tan duros. DEP pic.twitter.com/V4fZGh0wuS — Roberto Merhi (@robertomerhi) January 28, 2021

Día muy triste por el fallecimiento de Adrián Campos, sin duda un referente de nuestro deporte en España y a nivel internacional. Mi más sincero pésame a toda su familia y amigos. DEP ADRIAN pic.twitter.com/NBHNsyiWuo — Carlos Sainz (@Carlossainz55) January 28, 2021

We are very sad to learn of the passing of Adrian Campos



As a driver and then founder and president of Campos Racing, Adrian leaves an incredible legacy in motorsport



We send our condolences to his family and friends, and all at @CamposRacing pic.twitter.com/XEEeObfPwI — Formula 1 (@F1) January 28, 2021

Hoy me inunda una enorme tristeza. Nos ha dejado una de las personas que más han ayudado al automobilismo en España. Sin Adrián yo nunca hubiera llegado a la F1. Gran piloto, team principal y sobretodo una muy buena persona. Mi más sentido pésame a sus hijos, familia y amigos. pic.twitter.com/hh8f5R9ZDX — Marc Gené (@marc_gene) January 28, 2021

Adrián Campos ha sido una figura clave del deporte del motor en España sobre cuatro ruedas, pero también dejó huella en el motociclismo. Sin Adrián Campos no habría habido Jorge Martínez "Aspar". pic.twitter.com/R0IsMJgTtw — Aspar Team MotoGP (@AsparTeam) January 28, 2021

Jorge Martínez #Aspar y el #AsparTeam quieren mostrar sus condolencias por el fallecimiento de Adrián Campos a sus seres más queridos, y a toda la familia del @camposracing.



El mundo del motor pierde a un referente, nosotros perdemos a un amigo. Descanse en paz. pic.twitter.com/iyPyIkAHYa — Aspar Team MotoGP (@AsparTeam) January 28, 2021

Adrián Campos Suñer

1960 - 2021

Un hombre clave para la existencia del Circuit Ricardo Tormo

Descanse en Paz

?? pic.twitter.com/X7cFoFw7JB — Circuit Ricardo Tormo (@CircuitValencia) January 28, 2021

Despierto conmocionado con el teléfono inundado de mensajes que no quiero creer... Adrián, hablamos ayer de muchos proyectos de futuro y de las ilusiones que teníamos en ellos. Gracias por todo lo que nos diste querido amigo. Te voy a echar mucho de menos. Descansa en paz ??????. pic.twitter.com/MWOsjssfsF — Manuel Aviñó (@ManuelAvino) January 28, 2021

Día muy triste para todos, pero un vacío enorme en el #Motorsport una gran persona y un gran amigo nos deja ?? DESCANSA EN PAZ AMIGO @CamposRacing ???? #AdrianCampos ???? pic.twitter.com/Zp1n3YtInF — Álvaro Barba López (@AlvaroBarba_AB) January 28, 2021

Adrián fue pionero en F1, mentor de Fernando Alonso y gran promotor de F2, F3 y F1 en nuestro país. Es una noticia dolorosa. Mis condolencias a sus allegados, a sus amigos y a toda la familia del automovilismo español. https://t.co/22eQXUnGmz — Irene Lozano (@lozanoirene) January 28, 2021

que, desgraciadamente, no ha podido superar", informó la escudería."Todos los miembros del equipo sentimos su terrible pérdida, pero también el privilegio de haber trabajado junto a una persona audaz e innovadora como Adrián. Volcado en el motor como forma de vida, su tesón y su calidad humana serán por siempre un modelo y referencia para todos y cada uno de nosotros.", continuaba el mensaje.Las reacciones por la muerte del expiloto valenciano no se han hecho esperar en las redes sociales. Así, uno de sus pupilos más aventajados, el piloto castellonense, que también llegó a pilotar en la Fórmula 1, aseguraba que "Me levanto con una muy triste noticia.y apoyar tanto el automovilismo español. Un fuerte abrazo para la familia de @camposracingen estos momentos tan duros. DEP"No fue el único. Junto a Merhi, numerosos pilotos, expilotos y personalides del mundo del automovilismo y el deporte en general han querido mostrar sus condolencias tras este trágico e inesperado suceso, se hizo eco inmediatamente del luctuoso suceso: "Sentimos mucho la muerte de Adrián Campos, piloto, mánager,. Nuestro recuerdo y todo nuestro animo para toda la familia. La vida nos recuerda que nuestro camino por aquí es desconocido y puede ser caprichoso. DEP ADRIAN", escribió en Twitter.DEP ?? pic.twitter.com/lKaj2ph6lL

Me despierto con la triste noticia del fallecimiento de Adrian Campos, referente del motor en España. DEP?? — Luis Moya (@lmoya_oficial) January 28, 2021

We are very sad to learn of the passing of Adrian Campos



As a driver and then founder and president of Campos Racing, Adrian leaves an incredible legacy in motorsport



We send our condolences to his family and friends, and all at @CamposRacing pic.twitter.com/XEEeObfPwI — Formula 1 (@F1) January 28, 2021

Ens ha deixat Adrián Campos Suñer, Fill Predilecte de la Ciutat, Medalla d'Or de la Ciutat i ambaixador d'Alzira. Des de l'Ajuntament d'Alzira volem expressar les nostres condolències a la seua família, companys i amics. DEP. pic.twitter.com/2fKKr2kSUg — Ajuntament Alzira (@AjuntAlzira) January 28, 2021

El @valenciacf desea mostrar sus más sinceras condolencias a familiares, amigos y al mundo del motor en general por el fallecimiento del valenciano Adrián Campos, uno de los históricos pilotos españoles de Fórmula 1. D.E.P. — Valencia CF ?????? (@valenciacf) January 28, 2021

El #LevanteUD quiere mostrar sus condolencias por el fallecimiento del piloto valenciano Adrián Campos. Fundador del @CamposRacing, Adrián Campos ha sido uno de los grandes del automovilismo español.



Toda la fuerza a familiares y amigos.



DEP ?? pic.twitter.com/lKaj2ph6lL — Levante UD ?? (@LevanteUD) January 28, 2021

— Levante UD ?? (@LevanteUD) January 28, 2021