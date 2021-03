Último fichaje del Campos Racing

Campos Racing ha cerrado su alineación de pilotos en FIA Formula 3 con la incorporación de la joven promesa húngara László Tóth, el último de los fichajes del equipo para la temporada 2021 del mencionado certamen.

Tóth es una de las principales y emergentes promesas del automovilismo de su país y, pese a su juventud, cuenta ya con tres años de experiencia en monoplazas. Nacido en la localidad de Telki, Tóth ha participado en campeonatos de Formula 4 como el italiano, el español, el ruso o el alemán antes de dar el salto el pasado año a Formula Renault Eurocup.

El apellido Tóth es bien conocido en la comunidad automovilística húngara debido a su participación en los FIA Motorsport Games de 2019 celebrados en Vallelunga, en los cuales logró los mejores resultados de la delegación de su país al finalizar cuarto y séptimo en la competición de Formula 4.

El calendario de 2021 consta de siete pruebas, siempre acompañando a los Grandes Premios de Formula 1, en el Circuit de Barcelona-Catalunya (España), Paul Ricard (Francia), Red Bull Ring (Austria), Hungaroring (Hungría), Spa-Francorchamps (Bélgica), Zandvoort (Holanda) y Circuit of the Americas (Estados Unidos). Como novedad, este año se prevén tres carreras por fin de semana en lugar de las dos que se celebraban hasta la fecha.

Adrián Campos-Suñer Torres (Director Deportivo de Campos Racing): "Es un placer poder tener con nosotros a László, el piloto con el que completamos nuestro plantel para la temporada 2021 de FIA Formula 3. Estoy seguro de que junto a Lorenzo y Amaury vamos a poder desarrollar un gran trabajo conjunto y a lograr los objetivos propuestos para este año en la categoría. Quiero darle la bienvenida a László a Campos Racing en nombre de todo el equipo y desearle lo mejor para esta temporada 2021."

László Tóth (Piloto de Campos Racing de FIA F3): "Estoy muy feliz y me siento honrado de poder continuar mi carrera deportiva en un equipo de tanta tradición. Quiero seguir creciendo paso a paso, como he hecho siempre hasta ahora. Será mi primera temporada de F3, por lo que los objetivos obvios serán seguir evolucionando como piloto y adquirir tanta experiencia como me sea posible."

También te puede interesar:

Espectacular cambio de imagen de los bólidos de Campos Racing