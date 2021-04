"La Fórmula E es la carrera más importante en la historia del Circuit"

¿Estamos quizá ante el gran evento del año para el Circuit, por lo que supone de novedad?

Es la carrera de automovilismo más importante de todas las que se han celebrado en la historia del Circuit Ricardo Tormo, además una cita doble, el sábado a las tres de la tarde y el domingo a las dos. El Circuit da un salto importante. Teníamos homologación FIA 1T, para tests de la F1, y de MotoGP de la FIM, y ahora la 3E que es la homologación de la Fórmula E. No hacen el circuito de Gran Premio, sino que se ha adaptado un trazado más conveniente para ellos.



¿Era necesario variar el circuito habitual?

Necesitan hacer una recta un poco menos larga porque los coches tienen inercias ya que pesan bastante y para que no lleguen tan deprisa a final de recta, y necesitaban una horquilla que se ha hecho en la curva 6 alargando la curva en la escapatoria de asfalto. Eso les da una zona de frenada más potente que es necesaria para la regeneración de las baterías.



Pero la relación de Cheste con la Fórmula E no es nueva en los siete años del certamen.

Este campeonato es un sueño hecho realidad, después de 5 años teniendo entrenamientos con ellos y trabajando la relación. Ya el año pasado hubo una ventana de oportunidad para poder tener una carrera aquí en València, pero la OMS declaró la pandemia globla. Este año hemos aprovechado la oportunidad y aquí están. Es un campeontato que corre en sitios como Nueva York, París, Londres Roma, y que vengan aquí además sin canon, pagando los servicios, y la pista la hemos adaptado con parte de la factura. Para nosotros la instalación creo que vuelve a dar un salto.



¿Qué le parecen las carreras de Fórmula E?

Es un formato muy moderno, hay estudios que dicen que la sigue gente más joven que la F1, son bastante más digitales, con elementos como el 'fan boost', que es como el empuje del espectador, que votas a tus favoritos y les da una ayuda extra en forma de potencia. O el 'Attack Mode', que podríamos equiparar al DRS de la F1, y que están obligados a utilizarlo por la reglamentación del campeonato. Aquí estará en la curva 8 para aquellos que vayan por fuera de la zona de la trazada, recargan el coche de energía y les permite adelantar más fácilmente. Está muy bien pensado, porque el 'Attack mode' te hace perder posiciones que luego tienes que recuperar con esa energía extra. Le da más variabilidad y más aliciente al campeonato y a las carreras.

Es la primera vez que se disputa un e-Prix en un circuito de velocidad y no en una pista urbana, ¿quizá por las características de Cheste y su fácil adaptación?

Totalmente, y además inédito porque será la primera carrera de la Fórmula E en España. Es un concepto moderno que atrae mucho, y que tine además responsabilidad social corporativa y de 'legacy', como dicen ellos de legado. Van a repartir a los niños y niñas hospitalizados unas bolsas de merchandising de la Fórmula E. Y junto con DHL, que es el patrocinador principal, como no hay público y a propuesta del circuito va a montar en una de las gradas 300 olivos. 'Go green granstand' lo han llamado) alrededor de un logo de DHL. El legado es que esos olivos se van a plantar dentro y cerca de acreditaciones. La carrera viene una vez pero ese legado va a quedar aquí de por vida. Hay legado de involucrarse también en nuestra escuela de seguridad vial para la formación de los niños y de los más pequeños.



¿El objetivo es que cuaje y siga aquí otro año, ya con público? Y tal vez con algún piloto español...

Nosotros tenemos voluntad de permanencia total, y trabajamos para ello. Esto viene de una relación de 5 años, son muy buenas, pero aquí hay que tener también un poco de suerte, y la COVID-19 nos ha dado esa ventana. Hay que ponerse una serie de factores en consonancia, que la FIA acepte, que los patrocinadores estén contentos. Como circuito estaremos encantadísimos de repetir y vamos a pelear por ello. Si cuaja habría que construir alrededor del evento, que cada vez sea mejor, y por supuesto habría que involucrar a algún piloto español. Ahora que la disfrute la gente por la tele, y si conseguimos consolidarla montaremos una bien gorda en torno a esta carrera.



Las previsiones meteorológicas anuncian lluvia para este fin de semana.

Es la parte que a mí más me preocupa, pero es algo que no podemos controlar. La dejaremos caer...



Es uno de los platos fuertes del calendario de 2021 como MotoGP, que volverá a cerrar el año tras la excepción de 2020.

Este año solo hemos cancelado un evento, la de Clásicas porque nos pilló en plena ola. Pero el resto se ha retrasado o aplazado. Como platos fuertes este año tenemos la Formula E, la carrera más importante de automovilismo que hemos tenido nunca, y por supuesto MotoGP. Y como novedades la Ferrari Challenge, qué carrera, y el 25 y 26 de septiembre la GT World Challenge Europe, una carrera impresionante de GTs, y luego dos FIM CEV Respol, Motodes de Federación, Nascar... Es un buen año para el Circuito, pero es una pena que tengamos toda la pandemia.

¿Ve expectativas de poder abrir las puertas al público después del verano?

Yo creo que sí. Pensamos que será con limitaciones. No será barra libre, habrá restricciones, pero soy optimista y creo que en septiembre se podrá empezar a pensar en tener público, aunque poner entradas ya a la venta sería meterse en un lío innecesario ahora mismo. Como dicen los anglosajones, 'wait and see', esperar y ver. Esperamos que después del verano Motorland puede ser uno de los que abran la veda.



Seis de los siete valencianos en el Mundial de MotoGP ya saben lo que es subir al podio. ¿Ve a alguno peleando por el título de Moto3 o Moto2 hasta Cheste...?

Sí, hay varios que apuntan bien, pero también hay gallitos. A Masià, a Sergio García y a Canet los veo muy bien, Garzó está otra vez ahí. Pero a Canet lo veo bastante entero y creo que hay posibilidades.



¿Hay que ir pensando ya en ese homenaje para Valentino Rossi cuando se retire?

Me encantaría que aguantase un año más, no lo sé, pero ojalá, porque hay que hacerle un homenaje como toca, no podemos despedir por la puerta de atrás a un piloto tan carismático como él, por lo menos que haya público.



En 2020 antes de la pandemia Cheste fue el primer circuito español en renovar con la propuesta de alternancia de Dorna, para 2022, 2024 y 2026. ¿La pandemia ha alterado algo los planes, o se podría ver otra doble cita como pasó el pasado año?

No hay novedades, estamos en un año de transición, el último año del contrato anterior. A partir de esta carrera se podrá hablar de futuro , pero por ahora nada. Tener dos grandes premios otra vez no está en la agenda, y si todo discurre con normalidad habrá un Gran Premio al final del calendario de este año.



¿Han pensado con qué evento ocupar el vacío de MotoGP en 2023 y 2025?

Habrá que verlo. El Mundial de Superbike es una de las pruebas que se barajaba, pero si no es eso otro tipo de evento. Lo tenemos en estudio, se nos están ocurriendo ideas y a ver cómo va la situación.



¿En qué punto está la ampliación del Circuit y cerrar el anillo de gradas?

Estamos todavía con el cambio del Plan Especial, las cosas van lentas.

