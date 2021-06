Marc Márquez: "No soy capaz de dar cinco vueltas con mi estilo agresivo"

El piloto español de MotoGP Marc Márquez ha reconocido que sigue sufriendo en estas primeras carreras, en su regreso tras 9 meses de ausencia por lesión, y que le ha sorprendido lo "exigente" que es la Honda de MotoGP, con la que no puede desarrollar el "estilo agresivo" que le ha llevado a ser campeón del mundo.

"Podía pilotar muchas vueltas en moto de calle, pero con la MotoGP no soy capaz de dar cinco vueltas con mi estilo agresivo. Eso se te olvida cuando estás en casa. Son las mejores motos y los mejores pilotos del mundo", manifestó en rueda de prensa previa al Gran Premio de Catalunya.

En este sentido, reconoció que no esperaba tener tantos problemas físicos sobre la moto. "Cuando vuelves, es porque te sientes más o menos preparado para montarte en la moto. Me ha sorprendido lo exigente que es la MotoGP. Te puedes sentir más o menos preparado en el gimnasio, pero en la moto tienes muchas fuerzas que no puedes emular en el gimnasio", lamentó.

"Mugello fue difícil para mí, como todos los que llevo desde que regresé a la competición. Veremos si somos capaces de mejorar un poco, a nivel de sensaciones sobre todo porque de resultados no me va a cambiar la vida el ser octavo o décimo, pero mejorar las sensaciones será primordial", señaló de cara a la cita catalana, la séptima del Mundial.

Además, más allá de lo físico, le cuesta entender la Honda actual. "Desde mi regreso me sigue resultando difícil entender lo que sucede en la pista y en la moto, con las novedades que introdujeron los pilotos el año pasado. Volví a una moto anterior pero tampoco la entendía del todo.

"Necesito rodaje y kilómetros, he ido mejorando décima a décima pero noto mucho si piloto fresco o ya cansado, y antes de la lesión pilotaba igual estando cansado", lamentó.

"Honda intenta hacer todo lo posible. Porque ahora es una moto crítica pero, si encuentras la manera, te permite ganar. Pero para ganar en 2019 me caí 19 veces en entrenamientos. Es difícil encontrar el límite. Es una moto difícil, tenemos puntos débiles pero el potencial está ahí", concluyó.



Primera carrera con público en España desde la pandemia

Por otro lado, celebró que el Circuit de Barcelona-Catalunya pueda acoger a un 20 por ciento de su aforo total este fin de semana, en el regreso del público a MotoGP. "Será la primera vez que tengamos aficionados en el circuito, es fantástico. Paso a paso será el futuro", celebró.

"Es genial que el primer Gran Premio en el que se permite los aficionados sea en Catalunya. Estoy contento y ojalá poco a poco se llene, porque los pilotos lo sentimos", se sinceró el de Cervera, que intentará dar ese paso adelante en la cita de casa, para él, y ante la afición.