Muere el conductor de una motocicleta en un accidente en Alcoletge (Lleida)

El conductor de una motocicleta ha fallecido este viernes tras colisionar con un coche por causas que aún se están investigando en la vía A-2 a la altura de Alcoletge (Lleida).

Según ha informado el Servei Català de Trànist (Sct) este sábado, al recibir el aviso a las 19.42 horas del viernes se activaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (Sem).

Con esta víctima, son 51 las personas que han perdido la vida en un accidente de tráfico en la red viaria interurbana de Catalunya desde el inicio de 2021



La víctima mortal de l'accident de trànsit d'Alcoletge és un jove futbolista

ACN Alcoletge.-La víctima mortal de l'accident de trànsit d'aquest divendres a Alcoletge (Segrià) és un jove futbolista. El Club de Futbol Sala Alcoletge ha confirmat a través del compte de Twitter la mort d'Arnau Molins, jugador de la categoria juvenil. L'accident es va produir quan anava amb motocicleta cap a l'entrenament i, per causes que s'investiguen, hi va haver un xoc frontal amb un turisme. "Volíem seguir pensant que les notícies que arribaven no eren 100% certes, però malauradament us hem de comunicar la defunció del nostre jugador juvenil Arnau Molins", diu el tuit del club.