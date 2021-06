Alain Prost, leyenda de la Fórmula 1, ha sido el último de los emblemas del mundillo en elogiar el progreso de Fernando Alonso. El expiloto, actual asesor en el equipo Alpine (justo el de Fernando) se siente identificado con el bicampeón del mundo español, ya que él también se retiró temporalmente y luego volvió, en 1993.

El campeón del mundo en 1993 recordó en 'Motosport.com' que "siempre recuerdo cuando me detuve durante lo que en realidad fueron solo seis meses en el 92, lo difícil que fue volver". El francés, además, agregó que siempre tenía claro que Alonso volvería, aunque pensaba y sigue pensando que el español no podía volver para triunfar de forma inmediata. "Estábamos probando todas las semanas, probamos todo el tiempo. Así que era obvio que Fernando no podía estar en la cima al principio".

Prost, a su vez, considera que Alonso está a un gran nivel con su nuevo Alpine. "Es un coche nuevo, un equipo nuevo y además no ha pilotado F1 durante dos años. Él tenía el objetivo del GP de Francia más o menos, diciendo 'Está bien, bueno, necesito cuatro o cinco carreras'. No es nada especial, es un de forma normal. Ahora ha vuelto, seguro ".

Pero en el equipo hay cosas que mejorar, también lo confirmó el propio piloto español. "Fernando hizo una buena carrera, un buen resultado", comenta el francés y añade: "Podríamos haberlo hecho un poco mejor, porque él se estaba poniendo al día, pero fue difícil adelantar. No hicimos una buena parada en boxes. Así que tenemos que mejorar todo".