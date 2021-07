"¡No me lo creo, no me lo creo!. Estos tíos no llevan espejos, ¿Quién era?", preguntaba por la radio Alonso a su ingeniero cuando en los libres de la GP de Austria Alonso fue taponado por Kimi Räikkönen, excompañeros y ahora rivales.

Tras varias vueltas en las que Alonso se cruzó con varios competidores demasiado lentos, el español explotó al encontrarse con un Raikkonen lento y que frenaba a Fernando. Finalmente, el incidente se quedó en nada y el asturiano acabó 8º.

Fernando ha sido 0,134 más rápido que su compañero Ocon y se ha mostrado convencido de que este sábado en la clasificación puede estar incluso más cerca de los favoritos.

Por otra parte, Carlos Sainz termino 13º, justo por delante de Kimi Räikkönen. El español no logra mejorar sus tiempos en los entrenamientos, al igual que su compañero Leclerc que terminó 16º, por lo que ambos tuvieron tiempos similares.