El circuito de Silverstone, que en 1950 fue escenario del primer gran premio de la historia de la Fórmula 1, volverá a vivir un hito la próxima semana, al albergar la primera carrera al sprint durante el Gran Premio de Gran Bretaña (16-18 julio). El formato, con carácter experimental, se implementará esta temporada en tres pruebas del calendario y la primera de ellas llegará el próximo sábado en territorio inglés.

El director deportivo de la F1 Ross Brawn siente que será algo positivo para la competición, que busca potenciar el espectáculo de este deporte: “Estoy nervioso, siempre es así ante lo desconocido. Nos hemos volcado, los equipos han puesto una gran cantidad de trabajo en ello, así que creo que tendrá éxito. Necesitamos involucrar a los fans y debemos asegurarnos de que tengamos una carrera que realmente les entusiasme. Creo que lo harán, pero no lo sabremos hasta que lleguemos allí”, asegura.

Si todo va bien en Silverstone, el GP de Italia tendrá una segunda carrera sprint, mientras que la sede de la tercera está aún por decidir. “Lo mejor que podría suceder en última instancia es que esta carrera de clasificación se convierta en parte de un fin de semana de gran premio. Quizás no en todas las carreras. Pero creo que lo que queremos enfatizar es que se está expandiendo el fin de semana. Tenemos un gran evento el viernes ahora porque tenemos clasificación. Habrá carrera sprint el sábado y luego el gran premio el domingo, que es el evento cumbre del fin de semana. Así que realmente tratamos de potenciarlo, asegurarnos de no quitarle nada al gran premio. Tenemos que decidir si esto es algo que implementamos por completo o si es solo para algunos eventos”, explica Brawn. Hamilton, con dudas

No todos los actores del 'gran circo' están tan entusiasmados con la idea. Lewis Hamilton se refirió a la carrera al sprint de Silverstone con bastantes dudas: "Probablemente será una procesión. Con suerte habrá algunos adelantamientos, pero lo más probable es que no sea demasiado emocionante. Veremos, no tiene sentido juzgarlo incluso antes de probarlo". En cambio, para Carlos Sainz la libre elección de neumáticos para la clasificación al sprint es una oportunidad : "Hacer 17 vueltas con un juego de neumáticos medios debería permitirnos empujar un poco más y divertirnos".

Fernando Alonso, que este año no se juega nada, también es favorable a la introducción de este tipo de carreras al sprint, si bien tiene claro que se trata de una prueba que irá mejorando en el futuro: "Me gusta probar cosas nuevas, es un formato que puede traer sorpresas. Veremos cómo va en Silverstone y seguro que habrá retoques para los dos eventos siguientes, incluso la Fórmula 1 dice que es un test", valoró Fernando el jueves en Barcelona. "Veo mejorable la crono porque seguimos teniendo una hora, Q1, Q2 y Q3, y será muy difícil que cambie un poco el orden de la clasificación. Los más rápidos saldrán primeros el sábado, quedarán así más o menos en esa carrera y luego llegas así al domingo", añadió el asturiano.

Así será el formato del GP de Gran Bretaña en Silverstone

El formato de Grandes Premios con carrera al sprint modifica todo el programa del fin de semana: los viernes habrá sesión de entrenamiento de 60 minutos y un formato de clasificación normal para la carrera del sábado. El sábado se celebrarán los segundos entrenamientos libres de 60 minutos y a continuación la carrera al sprint, disputada sobre 100 km (un tercio de la distancia de una carrera larga), que servirá para determinar posición de salida para la carrera del domingo. El formato recibirá el nombre de ‘carrera de calificación’. Además, los tres mejores pilotos tendrán puntos extra para el campeonato. El domingo tendrá lugar la carrera larga o convencional.