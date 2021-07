Nerea Martí cruzó la línea de meta en quinta posición en el circuito de Silverstone en la tercera carrera de la W Series, disputada este sábado. La piloto valenciana consigue por tanto colocarse en sexta posición en la clasificación general.

La de Albalat dels Sorells, tras el tiempo en la clasificación del viernes, salía en sexta posición en la parrilla. En la salida ganaba una posición y durante la carrera luchaba por el quinto puesto con Sarah Moore. Martí mantuvo la posición durante los 30 minutos y cruzaba la línea de meta en quinto lugar.

Con la posición de esta tercera cita y sus dos anteriores séptimos puestos, Martí se encuentra en sexta posición en la general con 22 puntos, empatada a su compañera de equipo Sidorkova. En quinto lugar está Emma Kimiläinen con 27 puntos.

La piloto valenciana de 19 años es una de las más jóvenes del campeonato. Junto a la rusa Irina Sidorkova son las dos más jóvenes de las W Series, razón por lo que la competición le sha concedido una beca para seguir compitiendo en las W Series por lo menos por dos años más

El triunfo fue para Alice Powell, que se colocó líder de las W Series por delante de Chadwick, con Fabienne Wohlwend segunda y la campeona de 2019, Chadwick, tercera.

La otra valenciana, Marta García, piloto del equipo Puma, acabó decimotercera, lejos de su rendimiento hace dos años en la temporada de su estreno, cuando subió al podio y llegó a ganar una carrera y fue cuarta en la general.

Marta García disfrutó de un buen ritmo de competición sobre el asfalto del Silverstone en las sesiones de entrenamiento. García se metió entre las diez más rápidas de la parrilla de salida con el mejor noveno tiempo, pero no pudo trasladar las sensaciones positivas a la carrera. De nuevo se topó con la mala suerte en la salida y perdió algunas posiciones, aunque no se rindió y peleó hasta el final por lograr acercarse a las posiciones que otorgan los puntos. La barcelonesa Belén García no pudo finalizar la carrera.

Nerea Martí vuelve a España con un perfecto sabor de boca tras los resultados conseguidos este fin de semana. La valenciana explica que a pesar de ser un circuito muy difícil y que había pilotos con muchísima experiencia se ha posicionado en el top 5. “Hemos cumplido los objetivos de trabajo y ahora ya nos centramos para la siguiente carrera”, declaró.

Para la próxima cita en Hungría el 31 de julio, Martí seguirá con la preparación física y mental en el Centro de Tecnificación (CETDM) del Circuit Ricardo Tormo. Además, esta misma semana el circuito valenciano anunciaba la continuidad con la piloto para la próxima temporada.