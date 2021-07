Laurent Rossi, director ejecutivo del equipo Alpine, ha reconocido que la formación francesa planea renovar el contrato de Fernando Alonso, que la próxima semana cumple 40 años, para formalizar el pacto actual de cara a 2022.

Rossi ha revelado en una entrevista en la BBC que Alonso tiene un contrato "uno más uno" esta temporada 2021, con una opción de prórroga que el equipo piensa aplicar siempre que el asturiano esté de acuerdo: "Lo está haciendo muy bien. Es tan rápido como siempre. Sin duda, está sacando el máximo partido al coche, que no es increíblemente rápido y aún se las arregla para dar algunas vueltas increíbles y clasificar el coche muy bien. Hasta ahora, todo va bien. Está haciendo todo lo posible para que yo considere ejercer esta opción contractual", asegura Rossi." Es increíblemente fácil trabajar con Fernando hasta ahora. Han sido seis meses y no reconozco al Alonsi que alguna gente describe. Ambos esperamos lo mismo del equipo. Siempre desafiando cualquier decisión, cualquier status quo, para mejorar sistemáticamente las cosas: Nunca es suficiente. 'Obtener un punto no es bueno. Obtener dos puntos no es bueno. Terminar segundo, cuando sucede, no es lo suficientemente bueno. Terminar primero, tenemos que seguir siendo los primeros'. Me gusta esta actitud", añade Rossi.

Más allá de 2022 la situación está por ver y el jefe de Alpine considera prematur pronunciarse: "Será un problema de ricos si a finales de 2022 tengo a gente como Oscar Piastri y Guanyu Zhou llamando a la puerta y al mismo tiempo Fernando ganando carrera tras carrera. Al menos tengo esas opciones", admite.

El propio Fernando Alonso también se mostró dispuesto a prolongar su segunda etapa en el Fórmula 1. En una reciente entrevista, el piloto asturiano aseguró que "pienso estar bastante tiempo aquí, en la F1" y añadió que a pesar lo que ponga en su DNI, se siente "como si tuviera 25".