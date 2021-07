Fernando Alonso ha concedido una entrevista a Antonio Lobato y Cristóbal Rosaleny en la que, entre otras cosas, aborda los momentos más emotivos de su primera etapa en la Fórmula 1 y el progreso experimentado desde que en marzo volvió al Mundial tras dos años alejado del 'gran circo'.

A pesar del tiempo transcurrido y los equipos por los que ha pasado, Alonso asegura que no ha cambiado: "No hay ninguna diferencia. Tengo más experiencia, pero todo sigue igual". El que sí ha cambiado es Renault, que ahora compite bajo la denominación Alpine en la F1 y no es el equipo campeón con el que el asturiano hizo historia con sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006. "Es un equipo que conozco bien. Tanto en Enstone como en Viry se trabaja con la ilusión de volver a repetir los éxitos del pasado y con ganas de afrontar esta nueva etapa de la Fórmula 1 que está llegando con las reglas de 2022, con los motores de 2025… Hay cosas que la Fórmula 1 como deporte ha intentado cambiar para igualar un poco las cosas y que no haya estos dominios a los que hemos asistido en los últimos años, primero con Red Bull y luego con Mercedes. Creo que todos los equipos, incluido Alpine, tienen la esperanza puesta en estas nuevas reglas", asegura.

De la marea azul, a la marea naranja

Después de recordar los viejos tiempos, cuando sus seguidores se convirtieron en 'marea azul' en los circuitos de medio mundo, Alonso habla de la 'marea naranja' que ahora acompaña a Max Verstappen y entiende que eso sucede cuando un piloto es algo más que eso y su carisma o su personalidad atrapa a los fans: "Necesitas algo extra. No son sólo las victorias, porque de hecho Verstappen todavía no es campeón del mundo, pero puede teñir un circuito entero o esa afición detrás, esa expectativa. Yo incluso el año pasado, cuando no estaba corriendo las carreras, cuando ponía la televisión la ponía un poco para ver qué hacía Max en esa carrera, porque era el único que iba a hacer algo. Sabías que Bottas no iba a molestar a Hamilton y que Hamilton iba a ganar si no pasaba nada raro, pero… Uy, Verstappen. Que si esta vez sale en la primera línea, que si el coche va bien… El factor carisma o lo que sea creo que es importante también", dice.

Sobre el paso adelante que ha dado Alonso desde el GP de Francia, el astro asturiano señala que "al principio consideré que me harían falta tres o cuatro carreras para sacarle el 100% al coche. Fueron algunas más, seis o siete en lugar de tres o cuatro, pero estoy más cómodo en el coche. Ha habido varios factores que han ayudado. Un poco el adaptarme yo mismo a la velocidad a la que pasa todo en un fin de semana de Fórmula 1, no sólo conduciendo, sino también todo lo que hay fuera. Los neumáticos delanteros, que este año son un poco más delicados. Y algunos cambios que hemos tenido que hacer en el coche para adaptar un poco la conducción, desde la dirección asistida, el feeling que tienes con el volante o el nivel de agarre que te da, la sensación que te da el volante… También hemos hecho algunos pequeños retoques en el reparto de frenada, el freno motor… Cosas que van muy de la mano cuando entras en una curva, si el coche gira o cuánto gira dependiendo de tu estilo de conducción. Hay pilotos que entramos con el freno hasta el vértice, otros que sueltan un poco antes y hacen la curva un poco más redondita… Cada uno tiene sus pequeños reglajes a la hora de configurar el coche y sacarle el máximo nos ha llevado el tiempo que más o menos esperaba".

Durante este tiempo, Alonso ha sido objeto de comentarios de todo tipo, pero como siempre, ha vuelto a callar bocas con sus últimas actuaciones, a pesar de pilotar un Alpine con bastante déficit respecto a la competencia: "Sabía que era un periodo de adaptación. Esperaba que fuera un poco más rápido, porque después de subirme al WEC, al Dakar, a Indianápolis, la Fórmula 1 era algo más natural para mí y pensaba que estaría al 100% rápidamente. Por ejemplo: cuando en Mónaco, que tenía la esperanza de que fuese un circuito más favorable, me quedé fuera en la Q1, no deja de decepcionarte a uno mismo. Sabía que era una cuestión de tiempo. Las críticas o esos comentarios… No es que me gustasen, pero los veía como una bendición. Era sólo cuestión de tiempo que si ahora hacía un décimo se valorase, porque si siempre estaba por delante de Ocon o si siempre estaba en los puntos se iba a decir como siempre se ha dicho en mi carrera, que mi compañero no estaba al máximo nivel y que el coche podía dar más, pero que yo no daba más. Entonces, si de repente estaba acabado, sabía que cualquier cosa que pasase en el futuro se iba a valorar muchísimo más".

¿Has aprendido a no ganar con el paso de los años? le pregunta Lobato a un Alonso que siempre ha exhibido ese carácter de ganador nato. "Es una buena pregunta y también me la he hecho yo mismo, pero creo que no. Creo que aún no lo digiero. Lo que pasa es que ahora no estoy en una posición de quedar segundo. No estoy en una posición de luchar. Si estuviera en Mercedes o en Red Bull y ganase el otro, sería un volcán. Pero como no estás en esa posición, tienes otros retos en la cabeza y otras metas más reales en cada fin de semana. Igual es hacer octavo, igual es entrar en Q3, hacer una parada y pasar a los que van a dos… Tienes esos pequeños objetivos. Pero cuando salgo de la Fórmula 1 y hago cualquier otra actividad, el volcán está ahí. Cuando tengo la posibilidad de ganar al tenis o al ping-pong, no cambia nada".

Alonso, que el 29 de julio cumple 40 años, asegura que seguirá "hasta que me llame el cuerpo en la Fórmula 1 y me divierta y sea competitivo. Por ahora me lo estoy pasando bien. Me estoy divirtiendo y estoy disfrutando también de las actividades de fuera de la pista, que eso es algo que nunca hubiese dicho".