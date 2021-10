El Campeón del Mundo de SBK y expiloto de MotoGP Carlos Checa, afronta un nuevo reto en su carrera deportiva, el Rally Dakar. Carlos Checa que, en esta ocasión, se pasa de las dos a las cuatro ruedas, participará en la edición 2022 de la mítica y exigente prueba del mundo del motor que se disputará por tercer año consecutivo en Arabia Saudí al volante del Buggy Optimus de la escudería francesa MD Rallye Sport y tendrá como copiloto al experimentado Ferrán Marco.

El piloto de Sant Fruitós de Bages, que llevan entrenando para rally desde 2019, plantea así este nuevo desafío: “Lo cierto es que hace ya tiempo que deseaba participar en el Dakar y finalmente, este año se han dado todas las circunstancias para que lleve a cabo este importante reto. Desde que dejé la competición activa como piloto de SBK, no he dejado de seguir corriendo todo tipo de pruebas sobre dos y cuatro ruedas y el Dakar es la máxima expresión de las competiciones del motor desde el punto de vista de la aventura y el desafío. Siempre me han atraído lo retos y este es un reto con mayúsculas. Espero vivir una gran experiencia pero hacerlo compitiendo y luchando por obtener los mejores resultados posibles. Como diría el tópico, no voy al Dakar ni a pasearme, ni a hacer turismo, sino a competir con un equipo de reconocido prestigio en el mundo de los raids y un copiloto de gran experiencia”.

Para afrontar el reto dakariano, Carlos Checa cuenta con la estructura del equipo MD Rallye Sport, propiedad de Antoine Morel, quien se consagró a la preparación de quads, motos y coches tras vencer el Dakar en la categoría de quads en 2005 llegando en 2011 a construir su propio prototipo de cuatro ruedas. La formación ha tomado parte en 18 ediciones del Dakar enfrentándose a los grandes fabricantes del sector del automóvil y un 9º lugar absoluto es su mejor resultado final. En 2009 se proclamó Campeón del Mundo de raids en el apartado de constructores y la categoría de 2 ruedas motrices y suma 7 triunfos absolutos en la especialidad. Con la versión anterior del Optimus, MD Rallye Sport tiene en su palmarés triunfos absolutos en pruebas como la África Eco Race o la Desert Challenge de Marruecos.

Checa argumenta así su alianza con la escudería gala: “Además de contar con un material muy competitivo desarrollado y fabricado por ellos mismos, Antoine Morel y su estructura del MD Rallye Sport son unos apasionados románticos del mundo del motor y tienen una profesionalidad y rigor extraordinarios. Precisamente por ello, encajan en lo que yo buscaba para afrontar mi primer Dakar: competitividad, profesionalidad y rigor y todo ello desde el romanticismo y la pasión por las carreras. A estas alturas de mi vida sigo teniendo ganas de competir y lo hago a menudo en distintas disciplinas, pero siempre priorizando sentirme a gusto y, sobre todo, compartir valores y planteamientos con quien me acompaña en cada nuevo reto. Es algo más importante que correr por correr. En este sentido, Morel y la gente del MD Rallye Sport encajan a la perfección con mi forma de ver las carreras y la vida”.

Ferrán Marco será el compañero de viaje de Checa en la prueba que empezará en Ha’il el 2 de Enero próximo tras haber cubierto el prólogo un día antes y finalizará en Jeddah el día 14. Este barcelonés de 46 años, es un experto navegante en el mundo del los raids como demuestra su dilatada trayectoria profesional. Disputó su primer Dakar en 1997 y, desde entonces, ha participado en 15 ediciones de la misma además de muchos otros raids tanto en la categoría de camiones, como en coches. Marco disputó su último Dakar junto al andorrano Albert Llovera y ya se estrenó como copiloto de Carlos Checa en la última edición de la Baja España.

“Ferrán es un tipo excepcional, un gran navegante y una persona que pone mucho rigor y profesionalidad a todo lo que hace” -cuenta Checa-, “desde que le planteé el proyecto, su implicación en el mismo ha sido máxima y me ha demostrado su gran capacidad de trabajo y su extraordinario conocimiento del mundo de los raids, la navegación y la tecnología automovilística. A todo ello yo añadiría su templanza y su gran capacidad para analizar con rapidez y eficacia cualquier tipo de situación. En todos los entrenamientos que hemos hecho hasta el momento nos hemos entendido a la perfección y hemos construido juntos una gran complicidad y coordinación que serán muy importantes cuando nos encontremos compitiendo en el Dakar”.

A lo largo de la presente semana, Carlos Checa y el MD Rallye Sport se encuentran entrenando en Marruecos, donde cumplen una nueva etapa de la preparación para el Dakar 2022.