La piloto de Dénia, de 21 años, cuarta en 2019, ha sido duodécima en 2021, después de que en Austin la ansiedad le impidiera pelear por acabar entre las ocho primeras y asegurarse un volante para el próximo año. La lista de ocho tiene opciones de ampliarse ya que Nerea Martí (4ª) e Irina Sidorkova (9ª), las dos benjaminas de la parrilla, ya estaban confirmadas para seguir otro año en el equipo Academy. SUPER publicó el 1 de noviembre una entrevista con Nerea tras protagonizar el mismo debut que Marta en 2019, aunque a diferencia de aquella sin poder sumar un triunfo en su estreno. Ambas esperan volver a coincidir en las W Series en 2022. A continuación, Marta García repasa lo sucedido en Austin y en una temporada para olvidar pero con mucho para analizar.

¿Qué balance hace de su segundo año en las W Series?

Con el Covid ha sido un poco raro y bastante distinto: mascarilla, no estábamos juntas como en 2019... Y en lo deportivo ha sido malo, obviamente. He tenido algún buen resultado como el tercer puesto en Spa, en unas condiciones muy complicadas. Pero la mayoría me ha costado bastante porque el estilo de pilotaje que tengo me cuesta con este coche, que en 2019 no lo noté tanto, pero este año sí, es muy duro y hay que pilotar diferente, no es mi estilo innato, y me ha costado.

¿Ha sido más duro en lo psicológico?

Mentalmente no he estado en mi mejor momento, me ha perseguido el estrés y la ansiedad todo el año, hasta que en Zandvoort ya tenía síntomas físicos que me costaba respirar, y en Austin fue la gota que colmó el vaso. El viernes en entrenamientos me costaba respirar, y las pulsaciones no bajaban de 95 todo el día. Hice la carrera sin sentirme bien, pero la noche de sábado la pasé fatal, y decidí que no quería correr porque no estaba bien ni física ni mentalmente. Pensaba que si corría podía ser peor, y no quería ponerme en riesgo. Ha sido un año duro, pero intentaremos sacar lo más positivo para el que viene.

En la penúltima carrera en Austin el sábado se retiró a falta de un par de vueltas. ¿Influyó esto en su renuncia?

No lo tenía decidido hasta la noche del sábado, porque no me encontraba bien. Corrí la primera carrera, con dificultad porque no podía respirar, tuve no un golpe, pues al esquivar a Jessica di un trompo, y ya mentalmente pensé qué van a pensar. Bajé llorando del coche y decidí que no quería correr, no por el choque sino porque no estaba bien. Fuimos al médico, me hice pruebas, y me diagnosticaron ansiedad.

¿La presión por verse fuera del Top-8, estando novena, tuvo algo que ver también?

Yo ya no tenía presión, ya la llevaba de antes, que nadie la había visto. Me decía que no pasa nada, si no entras, no entras, habrá otra oportunidad, y si no, no se acaba el mundo. Pero la tensión estaba ahí. No me afectaba el hecho de estar en el top-8, yo hago mi carrera, pero era algo que llevaba ya tiempo y que explotó.

También pasó del éxito del primer año, con una victoria, otro podio, cuarta en la general, a no poder correr por la pandemia. ¿Pudo afectarle?

Me noto muy diferente de 2019 a hoy. Ojalá pudiera volver porque era la más feliz del mundo, sin preocupaciones, y este año ha sido distinto. No sé si afectó el año pasado, porque la ansiedad me vino de repente, sin entender por qué. Es importante trabajar el tema mental y es algo que estoy haciendo otra vez. Siempre ha sido pasajero, he ido una vez, y luego lo he dejado un tiempo. Pero ahora me lo voy a tomar en serio y voy a ir cada semana al psicólogo en Valencia por costumbre. Es importante trabajar el tema físico pero también el mental.

Nerea Martí: "La psicología es importante" Nerea Martí está como Marta hace dos años. Más que satisfecha, a sus 19 años, por su cuarta posición en el campeonato. En su caso, además de piloto del CETDM del Circuit Ricardo Tormo, está estudiando online un master en psicología y coaching deportivo que espera aplicar en su formación pero también al volante. Sobre Marta, apunta que «el año no le ha ido como ella esperaba, pero le sirve de aprendizaje para saber lo que ha faltado. Si continua estará más preparada física y mentalmente para estar delante otra vez. Todos los aspectos son importantes, incluso la psicología».

Su caso ha recordado al de otras deportistas profesionales como Simone Biles (Gimnasia) y Naomi Osaka (Tenis), entre otras, que también pararon por ansiedad.

Al ver la noticia de Simone Biles me sentí muy identificada porque fue este mismo año, y quieras o no, dar en Austin ese paso de no voy a correr, me vinieron a la cabeza estas deportistas que habían tenido problemas. Me dieron esa fuerza de no preocuparme por lo que piensa la gente. Si quieres estar bien, hazlo. Soy muy autoexigente, perfeccionista y competitiva, y eso me pasa factura porque me meto mucha presión, y este año ha sido un horror.

Las W Series no van a continuar solo con ocho pilotos, más las del Academy. ¿Se ve con opciones de repetir a pesar de todo en 2022?

Ocho pilotos solo no van a correr, probarán a otras nuevas, pero algunas seguirán. Supongo que harán una selección, como en 2019 y 2020. Yo me voy a preparar para estar bien, y tratar de hacerlo lo mejor posible, y si estoy dentro perfecto. Me plantearé otros objetivos, antes que ganar, que sean mejores para mí. El primer objetivo que tengo es estar bien mentalmente, y el segundo correr otro año las W Series.

¿Qué le ha parecido el debut de la otra valenciana, Nerea, cuarta como Marta en 2019?

Lo ha hecho bastante bien. Hemos compartido el mismo camión, y al principio le costó, por su estilo de conducción. Pero ella se pudo adaptar muy rápido, y los resultados le salieron. A mí me costó más. Le ha ido bien, me alegro por ella, y a ver el año que viene qué tal se le da.

Han coincidido con la Fórmula 1. ¿Han podido disfrutar del gran circo?

Hemos estado con la F1, que da un poco de más presión. No había entrenado en ninguno de estos circuitos, y eso al final se nota, cuando tienes solo una tanda de apenas 30 minutos. En Austin hicimos dos y se notó. Ojalá en un futuro tengamos más sesiones, porque media hora es muy poco tiempo. Con Alonso no he coincidido, pero sí en un evento en Austin con Puma con Carlos Sainz y Charles Leclerc. Carlos es muy majo, me estuvo dando consejos, de cada curva, y me ayudó bastante porque así iba con las ideas un poco más claras en pista.