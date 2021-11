Valentino Rossi se retiró oficialmente de MotoGP tras la última carrera de la temporada en Valencia pero ya dejó claro que seguiría muy vinculado al motor aunque tiene muchas opciones sobre la mesa. Entre otros eventos, Rossi está organizando 'Los 100 km de los Campeones' en su particular Ranch de Tavullia y ha invitado al español Jorge Lorenzo. Aunque durante un tiempo hubo mucha tensión entre ellos que los llevó incluso a levantar un muro mientras eran compañeros en Yamaha, su relación ha ido mejorando con los años.

La pasada semana, Jorge Lorenzo asistió al EICMA de Milán y habló de su relación con Rossi en una entrevista para GPone: "Cuando volví al circuito de Motorland Aragón, sentí un gran aprecio por su parte. Se alegró mucho de volver a verme y en las carreras a las que fui como espectador estuvimos hablando mucho". El mallorquín aseguro también que actualmente "hay mucho respeto entre nosotros".

Muchos pilotos han sido invitados a rodar en el rancho del '46' y ahora es el turno de Jorge Lorenzo: "Al final recibí una invitación para ir a los 100 km de los Campeones en el Ranch. Voy porque es una invitación que me ha gustado mucho".

Tantas ganas sintió el balear de poder rodar por fin en el Ranch que llegó incluso a cancelar uno de sus viajes para poder asistir: "Ya había pensado en rodar en esa pista, que tiene una pinta fantástica. Al final, por muchas razones, por los duelos en la pista y por otros motivos, nunca había conseguido probar esta pista. Soy un gran amante de las pistas de tierra, así que este aprecio que tiene por mí cuando me ve y esta invitación son muy agradables. No pude decir que no, en esos días debería haberme ido a Punta Cana, pero cancelé el viaje para ir al Ranch" aseguró el expiloto de MotoGP.

El objetivo de Lorenzo con Rossi

Jorge Lorenzo siempre ha destacado por ser un piloto altamente competitivo pero ahora está centrado en tomarse la vida de otra manera y solo piensa en disfrutar en la pista de tierra de Tavullia: "Desde que dejé de trabajar con Yamaha mi nivel actual como piloto, especialmente en una pista que no conozco como el 'Ranch', será muy bajo. Espero ir mucho más lento que los demás pilotos. Pero el objetivo es disfrutar de dos o tres días de pista de tierra y estar con todo el mundo en ese día tan especial, que seguramente será la última carrera de Valentino sobre dos ruedas" aseguró Lorenzo haciendo referencia al futuro de Rossi en el automovilismo.