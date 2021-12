Max Verstappen, nuevo campeón de la F1, ha desvelado a la BBC algunos de los mensajes recibidos por parte de su máximo rival Lewis Hamilton, con el que tuvo que competir por el Mundial hasta en la última vuelta del campeonato, y de Mercedes, escudería que no dudo en quejarse tras la victoria del neerlandés.

Uno de los primeros que le mandó un mensaje fue Wolff, director ejecutivo de Mercedes en F1, quien no dudó en felicitar al campeón. "Toto me mandó un mensaje en el que me felicitaba por la temporada y decía que yo había merecido ganar. Eso estuvo muy bien. Lewis (Hamilton) es un gran deportista, en términos generales", explicó Verstappen.

El neerlandés sabe que Hamilton debe estar pasándolo mal, pues perder un Mundial en la última vuelta no debe ser bonito. A pesar de eso, Max afirma que si hubiese perdido es hubiese sido más doloroso, ya que al menos el inglés ya tiene alguno. "Por supuesto que ayuda si ya tienes siete títulos mundiales. Eso le tiene que reconfortar un poco. Creo que, si hubiera sido al revés, para mí habría sido más doloroso porque yo no tenía ninguno".

Pero pese a haber perdido, Hamilton no tiene un mal perder y no dudó en felicitar a su rival. "Lewis vino hacia mí y me felicitó. Debió ser muy duro en esa última vuelta. También demuestra el respeto que nos tenemos el uno al otro. Por supuesto que tuvimos nuestros momentos duros durante la temporada, pero nos respetamos en lo que hacemos, nos apretamos el uno al otro hasta el límite y he disfrutado mucho corriendo contra él".

Por último, el campeón de F1 habló sobre Mercedes y sus continuas quejas a lo largo del año. "Eso ha sido parte de la temporada. Ya pasó varias veces, con protestas y cosas así. Es lo que es. Así son las carreras a veces. Para mí, realmente, nada cambió. Lo estábamos celebrando y habíamos ganado en la pista. No hicimos nada mal. Sólo corrimos cuando nos dieron luz verde. Por eso lo disfrutamos", finalizó.