El español Carlos Sainz (Audi RS Q e-tron) acude a su decimocuarto Rally Dakar con tres victorias en su haber y liderando a sus 59 años el proyecto híbrido de Audi que es pionero en esta competición, por lo que se mostró "un poco decepcionado con las normas" establecidas por ASO, organizadora de la carrera, y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) al no cumplir "algunas ventajas" que les prometieron. "Es diferente. Personalmente estoy un poco decepcionado con las normas. Porque en principio nos dijeron que íbamos a tener algunas ventajas y finalmente hemos tenido desventajas apostando por esta tecnología. Incluso habiendo hecho el esfuerzo económico de apostar por esta tecnología. Pero ojalá sea una gran carrera y disfrutemos de este Dakar", dijo en la rueda de prensa previa al inicio de la competición el próximo sábado 1 de enero.

Carlos Sainz se refirió a que les prometieron ventaja en cuanto a potencia y recorrido de la suspensión al apostar por un vehículo híbrido que finalmente no se han cumplido y, además, han tenido problemas para llegar al peso exigido, ya que con la tecnología eléctrica en lugar del clásico motor térmico es más complicado. A pesar de estos problemas antes de arrancar el Dakar, el piloto español se mostró contento por el trabajo realizado. "Fue un proyecto desafiante y difícil. Audi es una garantía de que se va a hacer un gran trabajo; no hemos tenido mucho tiempo para probar el coche ni hemos hecho una carrera para testear el coche… Pero estamos muy contentos porque hemos dado lo máximo, y si das lo máximo tienes que sentirte feliz", comentó.

Laia Sanz

La piloto española Laia Sanz (Mini X-Raid) se estrena en la categoría de coches en el Dakar de 2022, tras 11 participaciones finalizadas de forma consecutiva en moto, y se siente de nuevo como una "novata" con el objetivo de "acabar la carrera" y "aprender".

"No tengo experiencia en el Dakar en coche, aunque sí mucha en moto. Acabar la carrera nunca es fácil y ese es el objetivo además de aprender. Obviamente que me gusta competir y miraré los resultados al final de cada día, pero solo trataré de aprender", dijo en una rueda de prensa en Yeda (Arabia Saudí) a dos días de que arranque la competición. "Espero con ilusión el futuro. Es realmente emocionante. Me siento una novata de nuevo y estoy muy feliz. Trataré de disfrutar, llegar al final y aprender mucho", amplió. Laia Sanz analizó también su decisión de pasarse a las cuatro ruedas: "Creo que después de once Dakar en moto fue suficiente. Conseguí más de lo que podría haber imaginado y estoy orgullosa de ello. Obviamente echaré de menos la moto, pero no echaré de menos los madrugones", declaró.