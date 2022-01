Carlos Checa y su copiloto Ferran Marco han experimentado este martes la cara más dura del Dakar ya que han volcado en los primeros kilómetros de la tercera etapa y el Óptimus no ha quedado en condiciones de seguir adelante, por lo que los han tenido que remolcar hasta el campamento.

Tras iniciar la especial a un buen nivel, el piloto del MD Rallye Sport ha aumentado el ritmo y no ha podido evitar el incidente que lo ha dejado sin poder completar la especial de la jornada porque el vehículo ha quedado seriamente dañado. A partir de ese momento, Carlos y Ferran ha debido esperar a que los pudiesen remolcar hasta el final de la etapa que concluía en Al Qaisumah.

El campeón del mundo de Superbike valora en estos términos lo sucedido en este tercer asalto de la carrera: “Pues, por desgracia esto también es el Dakar... Hemos volcado en los primeros kilómetros de la etapa. Estaba yendo a un muy buen ritmo, me sentía muy cómodo y he seguido apretando.... Tras el vuelco hemos visto que no podíamos seguir adelante porque los daños eran irreparables sobre el terreno, por lo que nos han tenido que remolcar hasta el campamento. Indudablemente es un golpe muy duro porque estábamos haciendo una buena carrera, pero este es uno de los riesgos de una prueba como el Dakar y lo asumimos desde el mismo momento que decidimos venir a correr. De regreso al campamento, mientras nos remolcaban, le he dado muchas vueltas a cómo haber evitado el incidente, pero esto no sirve ya de nada. Hay que asumirlo y mirar hacia adelante”.

El equipo intentará reparar el Óptimus de Checa aunque aún no se sabe si podrá tomar la salida en la etapa del miércoles.

Por otra parte, Danilo Petrucci, debutante y que hasta esta misma temporada competía en el Mundial de MotoGP, se reincorporó a la carrera este martes después de reparar su KTM, que se detuvo averiada el lunes, lo que le obligó a abandonar la etapa. El italiano se ha acogiado al comodín para seguir en carrera que tiene previsto la organización para estos casos, aunque en una clasificación aparte, y que solo se puede utilizar una vez siempre que se repare la avería.