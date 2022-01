David Castera, director del Dakar, aseguró este viernes que no se plantean frenar la actual edición de la carrera en Arabia Saudí, en reacción a las declaraciones del ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, y tras la explosión del vehículo del piloto Philippe Boutron, el 30 de diciembre. "A día de hoy, la cuestión no se plantea porque no hay elementos adicionales. La cuestión es saber qué paso el 30 de diciembre", dijo en la cadena France TV Sport. Un día después, ardió el camión vivienda de otra participante.

Castera señaló que la organización y las autoridades saudíes han puesto en marcha medidas de seguridad suplementarias, sobre todo en los campamentos, las salidas y llegadas. En una entrevista al canal BFM TV, Le Drian dijo este viernes que hubiera preferido que pararan el Dakar tras la explosión del vehículo del francés Boutron, que tuvo que ser operado de urgencia, trasladado a Francia y pasó varios días en coma, del que ya ha salido, según su confirmó ayer hijo. La Fiscalía Antiterrorista francesa investiga los hechos y el Gobierno ha confirmado sus sospechas de que la explosión fuera un atentado y no un accidente, como se apresuró a decir en un primer momento Arabia Saudí. Castera afirmó que si se confirma la hipótesis del atentado hay preguntas abiertas sobre la continuidad del contrato de dos años con Arabia Saudí. "Con todos estos elementos, es verdad que plantea preguntas. De momento, hasta que no tengamos todas las respuestas, hay que esperar. Terminemos esta carrera y ya veremos más adelante", dijo. El directivo del Dakar ha hablado por teléfono con Boutron y dijo que este mantiene un ánimo "de hierro". "Si hacemos deporte es para disfrutar y vivir nuestra pasión, no para ser víctima de un atentado, si es el caso. Es una tristeza enorme. Nuestros pensamientos están con él", añadió.