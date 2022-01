El Dakar vuelve a ser posible para Joan Barreda. Tras la fuerte caída que sufrió el jueves y que le provocó una fisura en la clavícula, el piloto valenciano se ha vuelto a reenganchar a la lucha por el título, tras una séptima etapa en la que terminó tercero a pesar de sus molestias y en la que se puso a solo ocho minutos y medio del nuevo líder, el francés Adrien van Beveren (Yamaha).

El de Torreblanca volvió a tirar de épica y, a pesar de su lesión en el hombro, concluyó una etapa nada fácil, por lo exigente del terreno, y lo hizo entre los mejores. Un esfuerzo que se vio reconocido por su equipo a su llegada a Al Dawadimi, donde nuevamente fue recibido entre los aplausos de todo el Monster Energy Honda Team.

Tras la etapa, el propio Barreda destacó que "he intentado salir con ritmo. Al principio ha sido duro, con un terreno pedregoso que me hacía sufrir mucho. Me he agarrotado un poco al hacer fuerza con los brazos hasta que no he podido relajarme un poco en las zonas más rápidas. A partir del kilómetro 100 he podido apretar. Me he dado cuenta de que, cuando más apretaba, más seguridad sentía físicamente. He tenido buenas sensaciones y, después de lo que hemos vivido, ha sido inmejorable".

A ello añadió que "estoy contento después de sentir dolor estos días atrás y pensar a veces incluso demasiado. Hoy fue la confirmación de que puedo pilotar. Tengo mucho dolor, sobre todo en la zona con rocas, que se vuelve complicado. Tengo una posición de conducción diferente y tengo que hacer muchos esfuerzos en la moto, pero puedo sentirme mejor en las pistas rápidas y para mí fue una sorpresa el poder apretar hoy. Veremos, tenemos cinco días por delante y trataremos de hacerlo lo mejor posible", comentó al llegar al campamento en declaraciones recogidas por Efe.

Un Barreda que finalizó tercero a solo 2'51" del ganador, el chileno Nacho Cornejo, compañero en el equipo Honda. A pesar de volver a meterse en la lucha por la victoria final, por su situación física, Barreda no se pone objetivos a largo plazo en el Dakar: "Iré día a día, tratando de evitar cualquier caída, eso es lo más importante, y tratar de seguir concentrado. Serán etapas realmente complicadas las de esta semana y tengo que mantener la concentración e intentar encontrar los mejores sitios en la navegación y hacer un buen trabajo", aseguró.

La etapa del lunes

Con 830 kilómetros al terminar el día, mañana se disputará la etapa más larga de este Rally Dakar 2022. Después de la salida del campamento de Al Dawadimi, un enlace para llegar al inicio de la especial. Serán “sólo” 395 kilómetros de especial con mucha arena y dunas atravesando los valles del sur del país, llegando al campamento de Wadi Ad-Dawasir tras otro larguísimo enlace por carretera.