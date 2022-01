El piloto argentino Kevin Benavides (KTM) ha ganado la etapa once y penúltima del Rally Dakar 2022, disputada con salida y llegada en Bisha sobre 346 kilómetros de especial, en una jornada en la que Joan Barreda (Honda) se despidió de la lucha por una general que refuerza y afianza el británico Sam Sunderland (GasGas). Benavides, que en la etapa anterior se retiró y regresaba a la carrera con una penalización de 15 horas, se quitó el mal sabor de boca con el triunfo en la etapa, superando en escasos 4 segundos a un Sam Sunderland que, pese a no conquistar el premio parcial, se fue contento al descanso. Sobre todo por descartarse dos firmes aspirantes: el francés Adrien Van Beveren (Yamaha) perdió toda opción este jueves al ceder 21 minutos en la etapa y lo mismo le sucedió al castellonense Joan Barreda, que llegó con 25 minutos perdidos a meta. Ahora, Van Beveren es cuarto en la general a 15:30 y Barreda quinto a 27:54, igualando el de Torreblanca su mejor posición en 2017 en once ediciones en las que han pesado los abandonos, pero también las victorias de etapa. Con las dos de esta edición, Barreda suma 29, a cuatro del récord histórico sobre dos ruedas que comparten los franceses Stephane Peterhansel y Cyril Despres.

Y es que Sunderland, que le metió 4:50 a Matthias Walkner (KTM) y casi 8 minutos a Pablo Quintanilla (Honda), refuerza su liderato en esta penúltima etapa, para muchos la más complicada de este Rally Dakar que tiene a tocar salvo incidente en la última jornada. El británico tiene ahora 6:52 de margen en la general provisional sobre el chileno Pablo Quintanilla y 7:15 sobre el austríaco Matthias Walkner. Joan Barreda, que corre esta segunda semana de Dakar con dos fisuras en su clavícula tras una caída en la etapa 5, Van Beveren y también Toby Price o Luciano Benavides pagaron caro el salir en las primeras posiciones y tener que abrir pista en una jornada complicada. Van Beveren, que empezó líder de la general la etapa, se despidió en ella de sus aspiraciones.