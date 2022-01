No solo los conocimientos o la habilidad, como también el nivel o la preparación, son claves para disputar el Dakar 2022. Y es que disputar la mayor aventura en el mundo del motor no está al alcance de cualquiera. El mayor obstáculo para los corredores no son los complicados trayectos, las numerosas etapas o los problemas mecánicos que surgen durante la carrera. Es el presupuesto para participar.

Reunir el alto presupuesto que es necesario simplemente para tomar la línea de salida, ya no hablemos de todos los imprevistos que puedan surgir durante la competición, es una odisea para muchos pilotos. Y es que la tarifa más barata corresponde a las inscripciones para la categoría de quads, donde se alcanzan los 15.700 euros por vehículo. Mientras tanto, en la categoría de Dakar Classic, con muy buena acogida este año y en la que ha corrido el valenciano Daniel Albero y su copiloto Jorge Vera, los coches pagan 15.000 euros y los camiones, 20.000 euros. Vídeo: Javi Vega pide matrimonio a Sara García en el podio del Dakar Sin embargo, los precios se disparan en las inscripciones para las categorías de camiones, quienes pagan 39.400 euros. Detrás de ellos también se encuentran los coches, con una inscripción de 26.600 euros por vehículo, seguidos de los T3 y T4, los cuales se paga 24.600 euros. Por otro lado, están los pilotos con experiencia. Es decir, con más de diez ediciones en sus espaldas. Los 'Dakar Legend' cuentan con un pequeño descuento que puede ir de los 900 a los 2.000 euros. Además de las inscripciones, y tal y como hemos dicho antes, hay más circunstancias e imprevistos que provocan que el presupuesto acabe subiendo mucho más. Y es que debemos sumar un coste por la asistencia mecánica que oscila entre los 9.000 y 12.000 euros por mecánico. Muchos optan por reparar sus motos o quads ellos mismos. Pero hay más. También dormir en un motorhome tiene un coste extra de 7.000 o 15.000 euros. Cuánto dinero ganan los campeones y los primeros clasificados Los pilotos participantes del Dakar no disputan la carrera por el premio económico. Además, ni siquiera se trata de una cifra excesiva o suculenta. En motos, los cinco primeros clasificados de la general reciben un premio de 50.000, 25.000, 15.000, 10.000 y 5.000 euros respectivamente. Los cinco mejores de Rally 2 se llevarían entre 10.000 y 6.000 euros mientras que los tres primeros en la categoría quads se desembolsarían 15.000, 10.000 y 5.000 euros. Por su parte, la ganadora en la categoría femenina y el mejor junior reciben 3.000 euros de premio.