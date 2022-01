Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team USA) finalizó tercera en la general de prototipos ligeros del Dakar y se convirtió en la primera mujer española en subirse al podio del histórico rally, tras lo que invitó a "no" dejar "de soñar". "¡Podio en el Dakar! No tengo palabras para describir esto. No me puedo creer que hayamos conseguido llegar hasta aquí. Si me preguntas por eso hace un año y dos meses, te diría que todo es un sueño... No dejemos de soñar", compartió en sus redes sociales.

Además, Cristina Gutiérrez es la tercera mujer que logra finalizar en el podio tras la victoria en 2001 en coches de la alemana Jutta Kleinschmidt (Mitsubishi) y el segundo puesto de la italiana Camelia Liparoti en 2021 en prototipos ligeros. Un buen resultado para la piloto española después de 14 meses "duros", según reconoció recientemente en una entrevista con EFE, en los que tuvo que pedir un crédito para seguir corriendo y se rompió dos vértebras en junio durante el rally de Kazajistán. Además, en la 44ª edición del Dakar que finalizó este viernes, tuvo que soportar todo tipo de problemas. Desde dificultades con un gato al cambiar una rueda, a un fallo en el embrague y una rotura de transmisión, pasando por pinchazos inoportunos en los últimos instantes y una rotura del ventilador de su vehículo. El chileno Francisco 'Chaleco' López certificó su victoria en el Dakar en la categoría de prototipos ligeros, que también ganó en 2021, y suma su tercer trofeo tras el obtenido en 'Side by Side' en 2019. Un triunfo que llega a pesar de que no logró ganar ninguna etapa en la 44ª edición del histórico rally, pero en la que a la vez no tuvo rival. El estadounidense Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) venció en todas las etapas menos la segunda, en la que un fallo en el diferencial le hizo sufrir una penalización de 16 horas y obtiene el récord de triunfos parciales en el Dakar. Desde dicho contratiempo fue 'Chaleco' López el que se hizo con el liderato de una general que no soltó y del que el sueco Sebastian Eriksson, finalizó muy lejos, a 51:28. Tercera en la general fue la española Cristina Gutiérrez (Red Bull Off-Road Team USA), sobreponiéndose a los problemas de fiabilidad que fueron una constante para la actual campeona del mundo de la categoría. Buen debut en coches de Laia Sanz La española Laia Sanz (Mini X-Raid) finalizó 22ª su primera participación en la categoría de coches del Dakar, tras 11 presencias consecutivas en la categoría de motos, y a pesar de ello aseguró que pueden -junto a su copiloto el italiano Maurizio Gerini- "hacerlo mejor" para la próxima edición. "Algunos días hemos tenido buen ritmo, pero nos ha condicionado mucho la primera semana y el salir tan atrás. De no haber sido así, hubiéramos acabado más arriba en la general. A pesar de ello sabemos que lo podemos hacer mejor; así que ya estamos pensando en 2023", comentó tras la duodécima y última etapa disputada entre Bisha y Yeda (Arabia Saudí). "El objetivo era aprender y creo que lo hemos hecho. Hemos aprendido mucho y nos han pasado mil cosas de las que hemos sacado cosas positivas", completó. Gerard Farrés acata las órdenes de equipo y pierde un Dakar que tenía ganado El español Gerard Farrés (CAN-AM Factory South Racing) llegó líder de la general a la última etapa del Dakar en la categoría de 'Side by Side', pero no pudo certificar el que apuntaba a ser su primer triunfo en el histórico rally, ya que fue su compañero estadounidense Austin Jones el que se hizo con la victoria por preferencia del equipo. Una decisión que ya se temía tras confirmarse los tiempos durante la jornada del jueves y que el propio Farrés aseguró que admitiría, ya que desde el primer momento el equipo le dio una oportunidad a sabiendas de que su trabajo era ayudar a Jones. "Lo conseguimos. Alegría pura. Hemos hecho todo y más. Hemos demostrado nuestro compromiso con este hombre -su copiloto-, con el equipo y el compañerismo. Hemos hecho un carrerón. Estamos muy felices. Esto no se paga con nada. Gracias a toda la gente que nos apoya y nos empuja", aseguró el piloto a su llegada al campamento tras quedar en segunda posición de la general. Los camiones siguen siendo Kamaz El ruso Dmitry Sotnikov revalidó su título venciendo la última etapa del Dakar y aventajando en 1:30 a su compatriota y compañero de equipo Eduard Nikolaev. Los cuatro primeros de la general son Kamaz, aumentando su aplastante dominio. Eso sí, este viernes el checo Martin Macik apretó y en solo 163 kilómetros de especial pudo sorprender y acabar en segunda posición, el mejor resultado de un piloto no Kamaz en una etapa en todo el Dakar.