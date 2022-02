CLAVES para no distraerte al volante:



❎Antes de viajar: dormir bien, no #alcoholyotrasdrogas ni ciertos medicamentos, comida suave, programar antes GPS y radio.

❎Durante el trayecto: no fumar, parar cada 2 horas, #móvil solo en emergencias (coche parado).



#CeroDistracción pic.twitter.com/bKF3qo0EIr