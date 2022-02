Pedro de la Rosa jugó un papel importante en el fichaje de Fernando Alonso por McLaren Mercedes en 2007. Dada la gran amistad que mantenían el catalán, por aquel entonces piloto de pruebas del equipo de Woking, y el asturiano, la escudería le pidió que le convenciera para cambiar de equipo. De hecho, el que era piloto de Renault ya tenía la oferta sobre la mesa antes de ganar su primer título mundial en 2005.

De la Rosa confesó su participación en la contratación en 2005, el año que cambió nuestra vida, un documental de DAZN que repasa el primer campeonato que ganó Alonso. El expiloto y actual comentarista de televisión explicó que Ron Dennis, por aquel momento director de McLaren, le encomendó la misión y le pidió que le trasladara el interés antes de ganar el campeonato. Su máximo rival ese año era precisamente Kimi Räikkönen, que pilotaba para los de Woking y en 2007 se fue a Ferrari.

"Tengo que confesar que antes de que empezara la carrera de Brasil, a Fernando le hicimos una oferta para ficharlo de cara al 2007. Me llamó Ron Dennis y me dijo 'Pedro, quiero que le hagas una oferta a Fernando para fichar en 2007, que sé que el año que viene (por el 2006) tiene contrato en vigor'. Y le dije 'vale, el lunes se la hago'. Y me contestó 'no, Pedro, no me has entendido. Tiene que ser antes de que se corone campeón del mundo, porque quiero que sepa que el interés es antes de que sea campeón, porque cuando ya lo sea, todo el mundo lo va a querer. Pero yo lo quiero antes'", es la declaración completa del expiloto.